Коронавірус: понад 1500 померлих, виявлений перший хворий в Африці

Кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом станом на суботу, 15 лютого, виросла до 1523, повідомила Національна комісія з охорони здоров'я Китаю. За останню добу від COVID-19 померло ще 143 особи, водночас було зафіксовано 2641 новий випадок захворювання.

Загалом кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі наразі складає 66 492. При цьому, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США, кількість людей, що вилікувались від цієї хвороби, складає 8264.

Найбільша кількість хворих зафіксована у китайській провінції Хубей

Субота стала другим днем, коли кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися після різкого стрибка 13 лютого, коли китайська влада змінила метод діагностики хвороби. Після цього кількість хворих за одну добу виросла одразу удесятеро. Водночас китайські урядовці попереджають, що найближчим часом кількість хворих може збільшитися, оскільки зараз люди повертаються на роботу після вихідних на Китайський новий рік, що були продовжені через епідемію.

"Нинішня боротьба проти нової епідемії коронавірусу - це основне випробування для системи Китаю та спроможності уряду. У відповідь на недоліки, які викриває епідемія, (уряд. - Ред.) має працювати над зміцненням слабких сфер та закриттям лазівок", - заявив 14 лютого під час виступу на засіданні Комуністичної партії глава КНР Сі Цзіньпін, цитує агенція AP.

Медичний персонал супроводжує хворих до лікарні в Ухані

Коронавірус дістався Африки

Тим часом перший випадок захворювання був виявлений в Єгипті, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Хворим виявився іноземець, громадянство якого не повідомляється. Він є носієм COVID-19, однак поки не має жодних серйозних симптомів, зазначив речник міністерства. Виявити його вдалось за допомогою урядової програми дослідження стану здоров'я мандрівників, які прибувають з країн, де поширився вірус. Хворого госпіталізували та ізолювали.

Експерти та лідери африканських країн стурбовані через те, що у випадку поширення вірусу він може спричинити хаос серед менших розвинених країн з меншими ресурсами для охорони здоров'я, передає агенція AP.