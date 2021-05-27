Коронавірус: половині населення США зроблено перше щеплення

У США 50,3 відсотка населення країни отримали щонайменше першу дозу щеплення від коронавірусу, а саме - 167,2 мільйона людей. Водночас близько 40 відсотків населення вже повністю вакциновані. Про це управління охорони здоров'я країни повідомило у суботу, 29 травня.

При цьому, якщо брати до уваги лише близько 260 мільйонів дорослих осіб, тоді показник вакцинації ще вищий: 62 відсотки людей дорослих отримали першу дозу, а повноцінно вакцинувався 51 відсоток дорослих американців. Серед тих, кому більше 65 років, щеплено першою дозою вже 86 відсотків.

Нагадаємо, президент США Джо Байден поставив за мету зробити перше щеплення близько 70 відсоткам усіх дорослих жителів країни до Дня Незалежності 4 липня. Наразі багато штатів, муніципалітетів та компаній пропонують значні стимули для вакцинації - від виграшів на мільйони доларів до круїзів - для подальшого збільшення рівня вакцинації.

У США найпопулярнішими є вакцини виробників Moderna та BioNTech/Pfizer, які передбачають дві ін'єкції. Вакцина від Johnson & Johnson, яка повністю діє лише після однієї дози, становить менше п'яти відсотків від усіх щеплень.

Крім того, препарат від BioNTech/Pfizer також схвалили в США для дітей та підлітків у віці від 12 років. Інші препарати дозволяється застосовувати лише дорослим.