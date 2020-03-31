Коронавірус: особливості поведінки молоді у різних країнах (відео)

Знамениті берлінські вечірки тепер вже остаточно закінчилися. Клуби й паби зачинилися, а коли молодь продовжила збиратися у парках для так званих "коронавечірок", один власник супермаркету застеріг у "Фейсбуку": він не продаватиме їм алкоголь та наїдки. Про особливості поведінки молоді у Німеччині, США, Іспанії, Південній Кореї та інших країнах дивіться у репортажі DW:



