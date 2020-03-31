 Коронавірус: особливості поведінки молоді у різних країнах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.03.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус: особливості поведінки молоді у різних країнах (відео)

Кореспонденти DW з різних куточків світу про те, як коронавірус змінив поведінку та життя молоді у різних країнах.

Жінка у захисній масці в Сараєвому, Боснія та Герцеговина

Жінка у захисній масці в Сараєвому, Боснія та Герцеговина

Знамениті берлінські вечірки тепер вже остаточно закінчилися. Клуби й паби зачинилися, а коли молодь продовжила збиратися у парках для так званих "коронавечірок", один власник супермаркету застеріг у "Фейсбуку": він не продаватиме їм алкоголь та наїдки. Про особливості поведінки молоді у Німеччині, США, Іспанії, Південній Кореї та інших країнах дивіться у репортажі DW:

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Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"? (31.03.2020)  

Як карають у Німеччині порушників карантину (відео)

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Коронавірус у світі: три сценарії боротьби з пандемією (відео)

Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW. (26.03.2020)  

Дедалі частіше молодим пацієнтам у ФРН потрібна терапія через COVID-19

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Медична допомога на мотоциклах: як байкери швидким допомагають (відео)

Байкери-рятувальники з ГО "Мотохелп" - добровільні помічники швидкої допомоги. Вони виїжджають на ДТП, аби надати першу допомогу, як, приміром, 22-річна байкерша Вікторія Осипчук. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.  (30.03.2020)  

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Докладно

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