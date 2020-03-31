Коронавірус: особливості поведінки молоді у різних країнах (відео)

Кореспонденти DW з різних куточків світу про те, як коронавірус змінив поведінку та життя молоді у різних країнах.
Знамениті берлінські вечірки тепер вже остаточно закінчилися. Клуби й паби зачинилися, а коли молодь продовжила збиратися у парках для так званих "коронавечірок", один власник супермаркету застеріг у "Фейсбуку": він не продаватиме їм алкоголь та наїдки. Про особливості поведінки молоді у Німеччині, США, Іспанії, Південній Кореї та інших країнах дивіться у репортажі DW:
На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"? (31.03.2020)
Як німецька поліція контролює дотримання карантину через коронавірус на практиці? DW долучилася до карантинного рейду німецьких правоохоронців у Берліні та Бонні. (27.03.2020)
Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW. (26.03.2020)
У відділеннях інтенсивної терапії у Німеччині дедалі частіше лікують молодих пацієнтів від наслідків хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. (21.03.2020)