 Коронавірус: Оманлива безпека разових рукавиць | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.04.2020

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Світ

Коронавірус: Оманлива безпека разових рукавиць

Рукавиці одноразового використання насправді не надто ефективні у захисті від коронавірусу. За певних обставин вони навіть сприяють розповсюдженню вірусу.

Ходити у рукавицях у магазин немає сенсу, якщо ви цими рукавицями все одно полізете у сумку чи у кишеню за гаманцем

Ходити у рукавицях у магазин немає сенсу, якщо ви цими рукавицями все одно полізете у сумку чи у кишеню за гаманцем

У супермаркетах і на вулицях можна побачити дедалі більше людей не лише у масках, але й у гумових рукавицях одноразового використання. Попит на них через страх перед новітнім коронавірусом настільки високий, що вони вже стали дефіцитним товаром. На перший погляд, використання цих рукавиць цілком логічне: адже відомо, що заразитися можна не лише повітряно-крапельним шляхом, але й торкаючись заражених поверхонь, а потім обличчя, звідки вірус потрапляє на слизові оболонки - через очі, рот або ніс.

Пористий матеріал

Відчуття захищеності у рукавицях підсилюється й тим, що ми бачимо, що їх носять лікарі у лікарнях і лікарських практиках. Однак чого ми не знаємо: цими рукавицями медичний персонал захищається передовсім від бруду - крові або різного роду виділень. Від вірусів або бактерій гумові разові рукавиці можуть захистити лише у дуже короткий проміжок часу.

Носіння рукавиць не замінює дезінфекцію або миття рук

Носіння рукавиць не замінює дезінфекцію або миття рук

Адже матеріал, з якого зроблені ці рукавиці - пористий. І чим довше їх носиш, тим імовірніше збудники хвороб проникнуть крізь рукавиці на руки. Саме тому медичний персонал дуже ретельно дезінфікує руки, щойно знявши рукавиці. Тобто, використання рукавиць точно не замінює дезінфекції або ретельного миття рук.

Оманливий захист

Разові рукавиці з вінілу, латексу або нітрілу дають відчуття стерильності. Насправді ж це відчуття є дуже оманливим. Хоча перебуваючи у супермаркеті у гумових рукавицях, люди й думають про те, що не треба мацати руками обличчя, однак мимоволі це все одно стається регулярно.

Увага: Якщо ви торкаєтеся у рукавицях вашого телефону або залазите до кишені, ви так само переносите туди вірус. А йому так само байдуже, чи він потрапляє на обличчя з голої руки чи з рукавиці.

"Масштабне гігієнічне свинство"

Відповідно лікарі не лише застерігають від оманливого відчуття безпеки. Вони й попереджають: разові рукавички можуть і підвищити ризик зараження. Адже у гумових рукавицях рука швидко починає пітніти. А тепле, вологе середовище є ідеальним для різного роду бактерій і вірусів.

"Припиніть носити медичні рукавиці у громадських місцях. Це - гігієнічне свинство величезних масштабів", - такими відвертими словами звернувся до своїх підписників на Facebook i Twitter доктор Марк Ганефельд (Marc Hanefeld). "Під рукавицею, у вологому і теплому просторі з радістю розмножуються бактерії. Коли знімаєш рукавиці, у тебе на руках клоака, якщо їх не продезінфікувати. Я вас вітаю!", - написав лікар з міста Бремерферде на півночі Німеччини.

Лікарі захищаються радше від крові і бруду, ніж від вірусів

Лікарі захищаються радше від крові і бруду, ніж від вірусів

Схоже бачення і у пульмонолога та інтерніста доктора Єнса Метьюса (Jens Mathews), який в інтерв’ю телерадіокомпанії SWR назвав гумові рукавиці "розсадником мікробів". Дуже швидко на поверхні таких рукавиць збирається значно більше бактерій, ніж на вимитій руці, каже Метьюс.

А професор Оджан Асадіан, президент Австрійського товариства лікарняної гігієни, вже не один рік публічно застерігає від неправильного використання разових рукавиць. "Людям без медичної підготовки я би не радив користуватися разовими рукавицями у повсякденному житті. Для цього потрібні певні знання й навички, аби зняти рукавиці так, щоб зібрані на поверхні мікроорганізми там і залишилися, а носій рукавиць не переніс їх собі на руки, зап’ястя або на рукава свого одягу", - пояснив фахівець з питань гігієни та інфекцій в інтерв’ю фаховому виданню pflegen-online.de.

Правильна утилізація!

Той, хто хоче захистити себе і своїх близьких від коронавірусу, мав би зважати на загальновідомі заходи гігієни і відмовитися від разових рукавиць. Треба ретельно мити руки з усіх боків упродовж 20-30 секунд, тримати дистанцію на людях і по можливості залишатися вдома. Якщо й використовуєте рукавиці, зважайте на правильну утилізацію.  Рукавиці треба, як і використані маски, викидати у смітник в окремому пакеті.

  • Кіт на даху автомобіля в Лісабоні

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Гладити чи не гладити - ось у чому питання

    Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

  • Організм котів швидко виробляє антитіла до коронавірусу

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Не хвилюйтеся передчасно!

    Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

  • В організмі собаки коронавірус майже не розмножується

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Собак виправдали

    На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

  • Вигулювання свині й собаки у Римі

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Хто кого тут може заразити?

    Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

  • Тхір

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Тхір на карантині

    Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

  • Продавець курей з Уханю

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи становлять небезпеку кури?

    Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

  • Малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку заразилася коронавірусом від людини

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Коли небезпеку становить людина

    Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

  • Водяний кажан

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?

    Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

  • Панголін

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи все ж таки даний підозрюваний?

    Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук


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Докладно

Ходити у рукавицях у магазин немає сенсу, якщо ви цими рукавицями все одно полізете у сумку чи у кишеню за гаманцем

Коронавірус: Оманлива безпека разових рукавиць

Рукавиці одноразового використання насправді не надто ефективні у захисті від коронавірусу.  

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