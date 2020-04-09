Коронавірус: Оманлива безпека разових рукавиць

У супермаркетах і на вулицях можна побачити дедалі більше людей не лише у масках, але й у гумових рукавицях одноразового використання. Попит на них через страх перед новітнім коронавірусом настільки високий, що вони вже стали дефіцитним товаром. На перший погляд, використання цих рукавиць цілком логічне: адже відомо, що заразитися можна не лише повітряно-крапельним шляхом, але й торкаючись заражених поверхонь, а потім обличчя, звідки вірус потрапляє на слизові оболонки - через очі, рот або ніс.

Пористий матеріал

Відчуття захищеності у рукавицях підсилюється й тим, що ми бачимо, що їх носять лікарі у лікарнях і лікарських практиках. Однак чого ми не знаємо: цими рукавицями медичний персонал захищається передовсім від бруду - крові або різного роду виділень. Від вірусів або бактерій гумові разові рукавиці можуть захистити лише у дуже короткий проміжок часу.

Носіння рукавиць не замінює дезінфекцію або миття рук

Адже матеріал, з якого зроблені ці рукавиці - пористий. І чим довше їх носиш, тим імовірніше збудники хвороб проникнуть крізь рукавиці на руки. Саме тому медичний персонал дуже ретельно дезінфікує руки, щойно знявши рукавиці. Тобто, використання рукавиць точно не замінює дезінфекції або ретельного миття рук.

Оманливий захист

Разові рукавиці з вінілу, латексу або нітрілу дають відчуття стерильності. Насправді ж це відчуття є дуже оманливим. Хоча перебуваючи у супермаркеті у гумових рукавицях, люди й думають про те, що не треба мацати руками обличчя, однак мимоволі це все одно стається регулярно.

Увага: Якщо ви торкаєтеся у рукавицях вашого телефону або залазите до кишені, ви так само переносите туди вірус. А йому так само байдуже, чи він потрапляє на обличчя з голої руки чи з рукавиці.

"Масштабне гігієнічне свинство"

Відповідно лікарі не лише застерігають від оманливого відчуття безпеки. Вони й попереджають: разові рукавички можуть і підвищити ризик зараження. Адже у гумових рукавицях рука швидко починає пітніти. А тепле, вологе середовище є ідеальним для різного роду бактерій і вірусів.

"Припиніть носити медичні рукавиці у громадських місцях. Це - гігієнічне свинство величезних масштабів", - такими відвертими словами звернувся до своїх підписників на Facebook i Twitter доктор Марк Ганефельд (Marc Hanefeld). "Під рукавицею, у вологому і теплому просторі з радістю розмножуються бактерії. Коли знімаєш рукавиці, у тебе на руках клоака, якщо їх не продезінфікувати. Я вас вітаю!", - написав лікар з міста Бремерферде на півночі Німеччини.

Лікарі захищаються радше від крові і бруду, ніж від вірусів

Схоже бачення і у пульмонолога та інтерніста доктора Єнса Метьюса (Jens Mathews), який в інтерв’ю телерадіокомпанії SWR назвав гумові рукавиці "розсадником мікробів". Дуже швидко на поверхні таких рукавиць збирається значно більше бактерій, ніж на вимитій руці, каже Метьюс.

А професор Оджан Асадіан, президент Австрійського товариства лікарняної гігієни, вже не один рік публічно застерігає від неправильного використання разових рукавиць. "Людям без медичної підготовки я би не радив користуватися разовими рукавицями у повсякденному житті. Для цього потрібні певні знання й навички, аби зняти рукавиці так, щоб зібрані на поверхні мікроорганізми там і залишилися, а носій рукавиць не переніс їх собі на руки, зап’ястя або на рукава свого одягу", - пояснив фахівець з питань гігієни та інфекцій в інтерв’ю фаховому виданню pflegen-online.de.

Правильна утилізація!

Той, хто хоче захистити себе і своїх близьких від коронавірусу, мав би зважати на загальновідомі заходи гігієни і відмовитися від разових рукавиць. Треба ретельно мити руки з усіх боків упродовж 20-30 секунд, тримати дистанцію на людях і по можливості залишатися вдома. Якщо й використовуєте рукавиці, зважайте на правильну утилізацію. Рукавиці треба, як і використані маски, викидати у смітник в окремому пакеті.