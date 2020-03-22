Коронавірус: Німеччина приймає хворих на COVID-19 з Італії

У ніч на вівторок, 24 березня, до аеропорту Лейпциг-Галле прибув літак італійських ВПС з вісьмома італійськими хворими на COVID-19. Напередодні у ФРН погодилися на прохання уряду Італії взяти на лікування італійців, хворих на викликану новим коронавірусом хворобу COVID-19. Про це заявив глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), повідомляє інформаційне агентство dpa.

Політик погодився розмістити хворих у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів. "Це дуже важливий знак, що ми також можемо допомагати іншим", - заявив Кречмер і додав, що це також дасть можливість краще вивчити хворобу та шляхи її лікування.

У Саксонії станом на понеділок було зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей загинуло від викликаної ним хвороби.

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Італія: незначне сповільнення темпів поширення коронавірусу

Натомість, в Італії вже два дні поспіль зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом SARS-CoV-2 та випадків смерті від викликаної ним хвороби COVID-19.

Кількість загиблих від COVID-19 та нових інфікованих коронавірусом знижується в Італії два дні поспіль

Згідно з офіційними даними італійського уряду, у понеділок, 23 березня, від COVID-19 в країні загинула 601 особа, у неділю - 651, а у суботу - 793. Останній показник - був рекордом за кількістю смертей від хвороби за добу в окремій країні.

Також знизилося і число нових інфікованих з 6557 у суботу, до 4789 у понеділок.

Ще не перемога над коронавірусом

Глава медичного відомства найбільш постраждалого від COVID-19 італійського регіону Ломбардія Джуліо Галлера заявив, що це ще не можна назвати перемогою над хворобою. "Але вже можна побачити світло в кінці тунелю", - заявив Галлера.

Більш стриманим у своїх оцінках був голова Національного інституту здоров'я Італії Сільвіо Брусаферро. "Ці цифри є позитивними, але я не маю сміливості твердо говорити, що це тренд на пониження", - зазначив експерт.

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