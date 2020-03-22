 Коронавірус: Німеччина приймає хворих на COVID-19 з Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2020

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Новини

Коронавірус: Німеччина приймає хворих на COVID-19 з Італії

Восьмеро хворих на COVID-19 італійців були перевезені літаком ВПС Італії до Німеччини. Їх розмістять у лікарнях Дрездена та Лейпцига.

Літак італійських ВПС з хворими на COVID-19 приземлився в аеропорту Лейпциг-Галле

Літак італійських ВПС з хворими на COVID-19 приземлився в аеропорту Лейпциг-Галле

У ніч на вівторок, 24 березня, до аеропорту Лейпциг-Галле прибув літак італійських ВПС з вісьмома італійськими хворими на COVID-19. Напередодні у ФРН погодилися на прохання уряду Італії взяти на лікування італійців, хворих на викликану новим коронавірусом хворобу COVID-19. Про це заявив глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), повідомляє інформаційне агентство dpa.

Політик погодився розмістити хворих у лікарнях Дрездена та Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів. "Це дуже важливий знак, що ми також можемо допомагати іншим", - заявив Кречмер і додав, що це також дасть можливість краще вивчити хворобу та шляхи її лікування.

У Саксонії станом на понеділок було зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей загинуло від викликаної ним хвороби.

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Італія: незначне сповільнення темпів поширення коронавірусу 

Натомість, в Італії вже два дні поспіль зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом SARS-CoV-2 та випадків смерті від викликаної ним хвороби COVID-19.

Кількість загиблих від COVID-19 та нових інфікованих коронавірусом знижується в Італії два дні поспіль

Кількість загиблих від COVID-19 та нових інфікованих коронавірусом знижується в Італії два дні поспіль

Згідно з офіційними даними італійського уряду, у понеділок, 23 березня, від COVID-19 в країні загинула 601 особа, у неділю - 651, а у суботу - 793. Останній показник - був рекордом за кількістю смертей від хвороби за добу в окремій країні.

Також знизилося і число нових інфікованих з 6557 у суботу, до 4789 у понеділок.

Ще не перемога над коронавірусом

Глава медичного відомства найбільш постраждалого від COVID-19 італійського регіону Ломбардія Джуліо Галлера заявив, що це ще не можна назвати перемогою над хворобою. "Але вже можна побачити світло в кінці тунелю", - заявив Галлера.

Більш стриманим у своїх оцінках був голова Національного інституту здоров'я Італії Сільвіо Брусаферро. "Ці цифри є позитивними, але я не маю сміливості твердо говорити, що це тренд на пониження", - зазначив експерт.

Дивитись відео 06:12

Коронавірус: закриті кордони і хаос в аеропортах (23.03.2020)

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


DW.COM

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

Через пандемію коронавірусу в багатьох місцях в Європі, які зазвичай переповнені туристами, зараз зовсім порожньо. Як це виглядає - у фотогалереї DW. (20.03.2020)  

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