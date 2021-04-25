Коронавірус: Німеччина надасть Індії кисень та ліки

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив у понеділок, 26 квітня, що Берлін швидко надішле кисень та ліки до Індії, де наразі спостерігається найбільший у світі сплеск кількості заражень коронавірусом та госпіталізацій внаслідок нього.

"Друга хвиля наразі захопила Індію з безпрецедентною силою. Це було правильно, що ми діяли швидко, щоб зупинити нову мутацію на порозі Німеччини", - сказав Маас газеті у коментарі Rheinische Post. Так міністр прокоментував заборону на в'їзд до Німеччини з 26 квітня усім подорожувальникам з Індії, крім громадян ФРН.

Маас також високо оцінив участь Індії у альянсі вакцин COVAX та додав, що німецький уряд співпрацює з приватними компаніями, щоб забезпечити Індію необхідними запасами.

Читайте також: Коронавірус в Індії: вперше зафіксовано понад 100 тисяч заражень за добу

26 квітня Індія повідомила про новий глобальний рекорд щоденних заражень коронавірусом. Цей тренд триває вже п'ятий день поспіль. Загальна кількість зареєстрованих випадків захворювання в країні перевищила 17 мільйонів. Також за попередні 24 години було зафіксовано 2812 нових смертей людей, в яких було підтверджено інфікування COVID-19.

Тим часом дослідники намагаються з’ясувати, чи пов'язаний новий варіант коронавірусу в Індії зі збільшенням кількості інфікувань.

Читайте також: Пандемія COVID-19: крематорії та кладовища Індії переповнені