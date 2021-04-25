 Коронавірус: Німеччина надасть Індії кисень та ліки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2021

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Новини

Коронавірус: Німеччина надасть Індії кисень та ліки

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пообіцяв швидко забезпечити Індію життєво необхідними медичними засобами.

Тіла померлих від коронавірусу в Індії у черзі на кремацію

Тіла померлих від коронавірусу в Індії у черзі на кремацію

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив у понеділок, 26 квітня, що Берлін швидко надішле кисень та ліки до Індії, де наразі спостерігається найбільший у світі сплеск кількості заражень коронавірусом та госпіталізацій внаслідок нього.

"Друга хвиля наразі захопила Індію з безпрецедентною силою. Це було правильно, що ми діяли швидко, щоб зупинити нову мутацію на порозі Німеччини", - сказав Маас газеті у коментарі Rheinische Post. Так міністр прокоментував заборону на в'їзд до Німеччини з 26 квітня усім подорожувальникам з Індії, крім громадян ФРН.

Маас також високо оцінив участь Індії у альянсі вакцин COVAX та додав, що німецький уряд співпрацює з приватними компаніями, щоб забезпечити Індію необхідними запасами.

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26 квітня Індія повідомила про новий глобальний рекорд щоденних заражень коронавірусом. Цей тренд триває вже п'ятий день поспіль. Загальна кількість зареєстрованих випадків захворювання в країні перевищила 17 мільйонів. Також за попередні 24 години було зафіксовано 2812 нових смертей людей, в яких було підтверджено інфікування COVID-19.

Тим часом дослідники намагаються з’ясувати, чи пов'язаний новий варіант коронавірусу в Індії зі збільшенням кількості інфікувань.

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