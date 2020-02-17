Коронавірус: на лайнері у Японії виявлено ще 99 випадків інфікування

Кількість інфікованих коронавірусом COVID-2019 на борту круїзного лайнера Diamond Princess у Японії знову зросла. У понеділок, 17 лютого, міністерство охорони здоров'я Японії повідомило про 99 нових випадків зараження цим небезпечним вірусом. Таким чином кількість інфікованих COVID-2019 збільшилася до 454, передає агенція новин AP.

За даними японських чиновників, на наявність захворювання перевірено вже 1723 пасажири та члени екіпажу.

Саме судно й досі перебуває на карантині в порту японського міста Йокогама. На борту корабля спочатку перебувало близько 3,7 тисячі пасажирів та членів екіпажу. На даний момент на Diamond Princess зафіксована найбільша кількість випадків захворювання COVID-2019 за межами материкового Китаю.

Напередодні ввечері двома чартерними рейсами Сполучені Штати евакуювали 340 своїх громадян, котрі були на лайнері. Про плани евакуювати своїх громадян з цього корабля повідомляли також Канада, Австралія, Гонконг й Італія.

Раніше повідомлялося, що на борту лайнера перебувають 25 українців, усі вони є членами екіпажу. 10 лютого у міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що у двох українців на лайнері було підтверджено зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, на території материкового Китаю зафіксовано вже 1770 смертей унаслідок коронавірусу COVID-2019. Кількість випадків зараження теж зросла, перевищивши позначку в 70 тисяч осіб.