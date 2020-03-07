Коронавірус: на борту лайнера Grand Princess є 49 українців

На борту круїзного лайнера Grand Princess біля узбережжя Каліфорнії, де виявили коронавірус, перебувають 49 громадян України. Наразі генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує, чи є серед інфікованих на кораблі українські громадяни. Про це у суботу, 7 березня, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією Державного департаменту США, на борту круїзного лайнера Grand Princess перебуває 49 громадян України. Зараз генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує інформацію про можливу наявність серед інфікованих осіб громадян України", - йдеться у повідомленні.

Наразі лайнер Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Північної Каліфорнії. На його борту перебувають 3500 осіб, вони - громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).

Вони не можуть зійти на берег, бо у 21 людини на борту тест на коронавірус показав позитивний результат. Коронавірус виявили у 19 членів екіпажу та двох пасажирів. Лайнер мають пришвартувати у некомерційному порту і решту осіб на борту також протестують на вірус.

Цей круїзний лайнер належить компанії, яка володіє іншим круїзним кораблем Diamond Princess. Він був на якорі два тижні у Японії через спалах коронавірусу на його борту.

Всього, за даними на п'ятницю, 6 березня, у США від коронавірусу померли 17 людей. Загалом у світі ним інфікувалися вже більше сотні тисяч людей.

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