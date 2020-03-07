 Коронавірус: на борту лайнера Grand Princess є 49 українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: на борту лайнера Grand Princess є 49 українців

На борту круїзного лайнера Grand Princess, на якому виявили коронавірус, перебувають 49 громадян України. Консульство України з'ясовує, чи є серед інфікованих українці.

Круїзний лайнер Grand Princess біля берегів Каліфорнії

Круїзний лайнер Grand Princess біля берегів Каліфорнії

На борту круїзного лайнера Grand Princess біля узбережжя Каліфорнії, де виявили коронавірус, перебувають 49 громадян України. Наразі генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує, чи є серед інфікованих на кораблі українські громадяни. Про це у суботу, 7 березня, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України, передає  агенція новин "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Загальна кількість інфікованих коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess сягнула 454, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Японії. (17.02.2020)

На круїзному лайнері, який відправили на карантин через виявлення коронавірусу, перебувають 25 громадян України. Вони є членами екіпажу. Українські служби намагаються дізнатися, чи виявили у них коронавірус. (05.02.2020)

"За інформацією Державного департаменту США, на борту круїзного лайнера Grand Princess перебуває 49 громадян України. Зараз генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує інформацію про можливу наявність серед інфікованих осіб громадян України", - йдеться у повідомленні.

Наразі лайнер Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Північної Каліфорнії. На його борту перебувають 3500 осіб, вони - громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).

Вони не можуть зійти на берег, бо у 21 людини на борту тест на коронавірус показав позитивний результат. Коронавірус виявили у 19 членів екіпажу та двох пасажирів. Лайнер мають пришвартувати у некомерційному порту і решту осіб на борту також протестують на вірус.

Цей круїзний лайнер належить компанії, яка володіє іншим круїзним кораблем Diamond Princess. Він був на якорі два тижні у Японії через спалах коронавірусу на його борту.

Всього, за даними на п'ятницю, 6 березня, у США від коронавірусу померли 17 людей. Загалом у світі ним інфікувалися вже більше сотні тисяч людей. 

Дивитись відео 04:24

Нові Санжари та коронавірус: чи стала обсервація уроком для українців (05.03.2020)

Дивитись відео 02:42

Все, що треба знати про коронавірус: відповіді німецького вірусолога (02.03.2020)

Також за темою

USA Kreuzfahrtschiff Grand Princess in Kalifornien

21 випадок коронавірусу виявили на борту круїзного лайнера у США 07.03.2020

На круїзному лайнері Grand Princess біля узбережжя Каліфорнії виявили 21 випадок коронавірусу. Всього на ньому перебувають 3500 пасажирів та члени екіпажу.

Japan Yokohama Kreuzfahrtschiff Diamond Princess unter Quaratäne

Кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess зросла до 285 15.02.2020

Після виявлення нових випадків інфікування коронавірусом на лайнері Diamond Princess, що дрейфує на карантині біля берегів Японії, кількість хворих збільшилася до 285. Карантин триватиме щонайменше до середи.

Coronavirus in Brasilien Arbeiterin mit Schutzmaske

Кількість інфікованих коронавірусом у світі наблизилася до 100 тисяч 06.03.2020

У Нью-Йорку на карантині перебувають 2733 людини. Європарламент переніс сесію зі Страсбурга до Брюсселя.

Реклама

Докладно

Уламки літака MH17 Малайзійських авіаліній на Донбасі, липень 2014 року

Суд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати

9 березня в Схіпхолі розпочнеться резонансний кримінальний процес у справі про катастрофу над Донбасом літака MH17.  

Видобуток нафти

В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку нафти

Тим часом на ринках спостерігається стрімке падіння вартості "чорного золота".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  