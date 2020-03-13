 Коронавірус: МОК розглядає можливість перенесення Олімпіади у Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2020

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Коронавірус: МОК розглядає можливість перенесення Олімпіади у Токіо

Через коронавірус МОК розмірковує над можливістю перенесення Олімпійських ігор у Токіо, ймовірність такого рішення визнав і Сіндзо Абе. Канада й Австралія вже відмовилися взяти участь в іграх цього року.

Не виключено, що Олімпійські ігри у Японії можуть бути перенесені через коронавірус

Не виключено, що Олімпійські ігри у Японії можуть бути перенесені через коронавірус

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) заявив, що через викликану коронавірусом пандемію хвороби COVID-19 комітет розглядає можливість перенесення літніх Олімпійських ігор у Токіо. Про це він написав у відкритому листі до спортивної спільноти, розміщеному на сайті МОК у неділю, 22 березня.

Також у повідомленні пресслужби комітету зазначається, що протягом найближчих чотирьох тижнів МОК має намір ухвалити остаточне рішення щодо  Олімпіади, проведення якої було заплановано в Токіо з 24 липня до 9 серпня 2020 року.

У своєму листі Бах пояснює таке зволікання із ухваленням остаточного рішення великою кількістю факторів, які мають врахувати у МОК: поліпшення ситуації із коронавірусом у Японії, куди напередодні було передано олімпійський вогонь, із одночасним її погіршенням в інших країнах, долею інфраструктурних об'єктів майбутньої Олімпіади, перенесенням дат міжнародних змагань у олімпійських видах спорту тощо.

Президент МОК Томас Бах раніше відкидав можливість перенесення Олімпіади

Президент МОК Томас Бах раніше відкидав можливість перенесення Олімпіади

"Я знаю, що це безпрецедентна ситуація залишає у вас багато питань, - написав Бах. - Я також знаю, що раціональний підхід може йти в розріз із тими емоціями, через які багато хто з вас зараз проходить". Водночас голова МОК зазначив, що про скасування Олімпійських ігор не йдеться.

Австралія та Канада відмовилися від Олімпіади-2020

Після заяви Баха у олімпійському комітеті Канади заявили, що не відправлять свою команду для участі у змаганнях, якщо Олімпіаду не буде перенесено на один рік.

Також австралійський олімпійський комітет опублікував заяву, в якій порадив спортсменам готуватися до Олімпійських ігор у 2021 році. Правління австралійського комітету одностайно вирішило "що команда Австралії не може бути зібрана в умовах, які швидко змінюються як у країні, так і за кордоном".

Олімпійське полум'я вже прибуло до Японії, де ситуацію із коронавірусом тримають під контролем

Олімпійське полум'я вже прибуло до Японії, де запевняють, що ситуацію із коронавірусом тримають під контролем

До перенесення ігор на 2021 рік закликали і національні олімпійські комітети Бразилії та Словенії. У олімпійському комітеті Норвегії зазначили, що не відправлять спортсменів до Токіо, допоки глобальна криза у сфері охорони здоров'я не буде взята під контроль.

Абе не виключає переносу Олімпіади

На заяву Баха та тиск низки країн вже відреагували у Токіо. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у своєму зверненні до парламенту зазначив, що перенесення Олімпійських ігор буде невідворотнім, якщо їх не можна буде повноцінно провести через пандемію коронавірусу у світі. Абе також висловив надію на те, що відповідне рішення МОК буде ухвалено якомога швидше, адже, якщо перенесення буде затверджене, це потребуватиме великої кількості роботи і процес має початися якомога швидше.

Раніше і влада Японії, і МОК відкидали ідею перенесення Олімпійських ігор.

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