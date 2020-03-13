Коронавірус: МОК розглядає можливість перенесення Олімпіади у Токіо

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) заявив, що через викликану коронавірусом пандемію хвороби COVID-19 комітет розглядає можливість перенесення літніх Олімпійських ігор у Токіо. Про це він написав у відкритому листі до спортивної спільноти, розміщеному на сайті МОК у неділю, 22 березня.

Також у повідомленні пресслужби комітету зазначається, що протягом найближчих чотирьох тижнів МОК має намір ухвалити остаточне рішення щодо Олімпіади, проведення якої було заплановано в Токіо з 24 липня до 9 серпня 2020 року.

У своєму листі Бах пояснює таке зволікання із ухваленням остаточного рішення великою кількістю факторів, які мають врахувати у МОК: поліпшення ситуації із коронавірусом у Японії, куди напередодні було передано олімпійський вогонь, із одночасним її погіршенням в інших країнах, долею інфраструктурних об'єктів майбутньої Олімпіади, перенесенням дат міжнародних змагань у олімпійських видах спорту тощо.

Президент МОК Томас Бах раніше відкидав можливість перенесення Олімпіади

"Я знаю, що це безпрецедентна ситуація залишає у вас багато питань, - написав Бах. - Я також знаю, що раціональний підхід може йти в розріз із тими емоціями, через які багато хто з вас зараз проходить". Водночас голова МОК зазначив, що про скасування Олімпійських ігор не йдеться.

Австралія та Канада відмовилися від Олімпіади-2020

Після заяви Баха у олімпійському комітеті Канади заявили, що не відправлять свою команду для участі у змаганнях, якщо Олімпіаду не буде перенесено на один рік.

Також австралійський олімпійський комітет опублікував заяву, в якій порадив спортсменам готуватися до Олімпійських ігор у 2021 році. Правління австралійського комітету одностайно вирішило "що команда Австралії не може бути зібрана в умовах, які швидко змінюються як у країні, так і за кордоном".

Олімпійське полум'я вже прибуло до Японії, де запевняють, що ситуацію із коронавірусом тримають під контролем

До перенесення ігор на 2021 рік закликали і національні олімпійські комітети Бразилії та Словенії. У олімпійському комітеті Норвегії зазначили, що не відправлять спортсменів до Токіо, допоки глобальна криза у сфері охорони здоров'я не буде взята під контроль.

Абе не виключає переносу Олімпіади

На заяву Баха та тиск низки країн вже відреагували у Токіо. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у своєму зверненні до парламенту зазначив, що перенесення Олімпійських ігор буде невідворотнім, якщо їх не можна буде повноцінно провести через пандемію коронавірусу у світі. Абе також висловив надію на те, що відповідне рішення МОК буде ухвалено якомога швидше, адже, якщо перенесення буде затверджене, це потребуватиме великої кількості роботи і процес має початися якомога швидше.

Раніше і влада Японії, і МОК відкидали ідею перенесення Олімпійських ігор.