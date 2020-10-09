 Коронавірус може зберігатися до 28 днів на телефонах і банкнотах - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2020

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Коронавірус може зберігатися до 28 днів на телефонах і банкнотах - дослідження

Коронавірус може зберігатися на поверхнях до 28 днів. Його час "виживання" залежить від температурних умов - він зменшується, чим вища температура, свідчить нове дослідження.

Коронавірус може виживати до 28 днів на телефонах, йдеться у дослідженні

Коронавірус може "виживати" до 28 днів на телефонах, йдеться у дослідженні

Коронавірус може зберігатися і залишатися заразним до 28 днів на поверхнях, таких як мобільний телефон і деякі банкноти. Про це йдеться у дослідженні австралійської установи "Державне об'єднання наукових і прикладних досліджень", яке опублікували у понеділок, 12 жовтня.

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У ньому вказується, що час виживання коронавірусу сильно залежить від температурних умов - він скорочується, чим вища температура. Дослідники виявили, що вірус "надзвичайно міцний" при температурі 20 градусів за Цельсієм. При цій температурі вірус здатний виживати протягом 28 днів на скляних і сталевих поверхнях, а також на грошових банкнотах. Однак при 30 градусах час його виживання скорочувався до семи днів, а за 40 градусів - до 24 годин.

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Згідно з дослідженням, час виживання вірусу на пористих поверхнях, таких як бавовна, як правило, коротший. Залежно від температури він становить від 14 днів до менше, ніж 16 годин.

Директор наукової держустанови Тревор Дрю попередив про ризики зараження коронавірусом через такі предмети, як мобільні телефони, передає інформагенція AFP. За його словами, люди, які торкаються мобільних телефонів, а потім облизують пальці або торкаються носа чи очей, можуть заразитися більше ніж через два тижні після забруднення предмета, який вони тримали у руках. 

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