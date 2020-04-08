Коронавірус: МВС України і церква узгодили формат святкування Великодня

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) та представники релігійних конфесій у середу, 8 квітня, домовилися про формат проведення релігійних свят. Згідно з новими правилами, у храмах максимально може бути до 10 осіб. Решта людей зможуть спостерігати за службою онлайн, повідомляє пресслужба МВС.

"У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію", - уточнили у міністерстві.

Також усі присутні, крім священнослужителя, мають обов'язково носити захисні маски чи респіратори.

Як уточнив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, вірянам не забороняється відвідувати храми в індивідуальному порядку, коли не проводять служби. В такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом, не повинна бути більше двох у великих храмах та однієї у храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а ззовні не має бути черг.

За словами Тандіта, існуватиме декілька можливостей щодо проведення обряду освячення пасок та великодніх кошиків. "У містах священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини для освячення там пасок, таким чином усі бажаючі можуть купити вже освячений хліб", - написав радник у соцмережі Facebook.

У селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священник зможе пройти вулицями та освятити їх.

У разі намагань вірян відвідувати церкву, "поліцейські патрулі толерантно та виважено роз'яснюватимуть необхідність виконання правил карантину", додав Тандіт.

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В Україні з 6 квітня почали діяти жорсткіші карантинні обмеження

Як повідомлялося, український уряд посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, з 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що жорсткі обмеження, запроваджені в Україні через епідемію COVID-19, можуть почати послаблювати лише у травні за умови зниження показників захворюваності.

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