 Коронавірус: МВС України і церква узгодили формат святкування Великодня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2020

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Коронавірус: МВС України і церква узгодили формат святкування Великодня

Міністерство внутрішніх справ України та представники релігійних конфесій домовилися про формат проведення релігійних свят. У храмах має бути не більше 10 осіб, а решта вірян зможуть дивитися службу онлайн.

У храмах має бути не більше 10 осіб, але має бути онлайн трансляція для решти вірян

У храмах України на Великдень через епідемію COVID-19 зможуть перебувати не більше 10 осіб, але має бути онлайн трансляція для решти вірян

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) та представники релігійних конфесій у середу, 8 квітня, домовилися про формат проведення релігійних свят. Згідно з новими правилами, у храмах максимально може бути до 10 осіб. Решта людей зможуть спостерігати за службою онлайн, повідомляє пресслужба МВС.

"У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію", - уточнили у міністерстві.

Також усі присутні, крім священнослужителя, мають обов'язково носити захисні маски чи респіратори.

Як уточнив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, вірянам не забороняється відвідувати храми в індивідуальному порядку, коли не проводять служби. В такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом, не повинна бути більше двох у великих храмах та однієї у храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а ззовні не має бути черг.

За словами Тандіта, існуватиме декілька можливостей щодо проведення обряду освячення пасок та великодніх кошиків. "У містах священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини для освячення там пасок, таким чином усі бажаючі можуть купити вже освячений хліб", - написав радник у соцмережі Facebook.

У селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священник зможе пройти вулицями та освятити їх.

У разі намагань вірян відвідувати церкву, "поліцейські патрулі толерантно та виважено роз'яснюватимуть необхідність виконання правил карантину", додав Тандіт.

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В Україні з 6 квітня почали діяти жорсткіші карантинні обмеження

Як повідомлялося, український уряд посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, з 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що жорсткі обмеження, запроваджені в Україні через епідемію COVID-19, можуть почати послаблювати лише у травні за умови зниження показників захворюваності.

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Дивитись відео 08:13

Церква і коронавірус: Великдень, причастя, цілування ікон (30.03.2020)

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    Нікуди без захисної маски

    Рукавиці, смартфон, захисна маска

    Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

  • Подарунок для пожежників Зважаючи на дефіцит масок, все більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf (одягаємо маску), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

    Нікуди без захисної маски

    Подарунок для пожежників

    Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

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    Нікуди без захисної маски

    Завжди з усмішкою

    Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

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    Нікуди без захисної маски

    У стилі сукні

    Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

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    Нікуди без захисної маски

    Весняне пробудження у Китаї

    Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

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    Нікуди без захисної маски

    Ізраїль не робить винятків

    Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

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    Нікуди без захисної маски

    Мистецтво в секторі Гази

    У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

  • Колумбійські Халки

    Нікуди без захисної маски

    Колумбійські "Халки"

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    Нікуди без захисної маски

    Макрон бореться з дефіцитом

    Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


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