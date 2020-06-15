 Коронавірус: Кабмін змінив показник для визначення країн ″червоної″ зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2020

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Коронавірус: Кабмін змінив показник для визначення країн "червоної" зони

Уряд України підвищив показник для визначення країн "червоної" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення. Тепер не потрібно проходити обсервацію при прибутті в Україну, зокрема, з Єгипту чи Албанії.

Кабінет міністрів змінив показник для визначення країн червоної зони

Кабінет міністрів змінив показник для визначення країн "червоної" зони

Кабінет Міністрів України переглянув показник для розподілу країн на "червону" та "зелену" зони щодо поширення коронавірусної інфекції. Показник було підвищено з 40 до 55 активних випадків на 100 тисяч населення. Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в середу, 15 липня.

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"Проєкт акта пропонує встановити, що державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються ті, де кількість активних випадків захворювання COVID-19 перевищує 55 осіб на 100 тисяч населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в Україні було 37 активних хворих на 100 тисяч населення. Нині цей показник становить в Україні 62", - пояснив рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій згодом написав у Telegram, що тепер після повернення, зокрема, з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію чи самоізоляцію або робити тестування на COVID-19.

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Критерії в ЄС

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС ухвалила список з 15 країн, жителям яких рекомендувала дозволити в'їзд до країн так званої "зони ЄС+": 26 держав ЄС (за винятком Ірландії) та чотирьох асоційованих з Шенгенською зоною країн - Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну. Представники країн ЄС домовилися переглядати цей список кожні два тижні. Україна до нього не потрапила, як і Росія чи США.

Рекомендація Ради ЄС містить кілька критеріїв для включення тієї чи іншої країни до списку: 

- кількість нових випадків інфікування коронавірусом за останні два тижні не повинна перевищувати середній для ЄС рівень;

- поширення коронавірусної хвороби COVID-19 за останні два тижні повинно бути стабільним або ж скорочуватися;

- загальна готовність країни до боротьби з пандемією COVID-19. Ідеться зокрема про тестування, заходи з запобігання поширенню коронавірусу, виявлення ланцюжків інфікування, а також наскільки повну та достовірну інформацію держава надає. 

Нинішня заборона діє лише на необов'язкові подорожі до Шенгену. Це означає, що до країн ЄС і так можуть в'їхати їхні громадяни та люди з дозволом на проживання у них. Крім того, і надалі можна буде здійснювати обов'язкові подорожі. 

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