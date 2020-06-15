Коронавірус: Кабмін змінив показник для визначення країн "червоної" зони

Кабінет Міністрів України переглянув показник для розподілу країн на "червону" та "зелену" зони щодо поширення коронавірусної інфекції. Показник було підвищено з 40 до 55 активних випадків на 100 тисяч населення. Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в середу, 15 липня.

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"Проєкт акта пропонує встановити, що державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються ті, де кількість активних випадків захворювання COVID-19 перевищує 55 осіб на 100 тисяч населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в Україні було 37 активних хворих на 100 тисяч населення. Нині цей показник становить в Україні 62", - пояснив рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій згодом написав у Telegram, що тепер після повернення, зокрема, з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію чи самоізоляцію або робити тестування на COVID-19.

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Критерії в ЄС

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС ухвалила список з 15 країн, жителям яких рекомендувала дозволити в'їзд до країн так званої "зони ЄС+": 26 держав ЄС (за винятком Ірландії) та чотирьох асоційованих з Шенгенською зоною країн - Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну. Представники країн ЄС домовилися переглядати цей список кожні два тижні. Україна до нього не потрапила, як і Росія чи США.

Рекомендація Ради ЄС містить кілька критеріїв для включення тієї чи іншої країни до списку:

- кількість нових випадків інфікування коронавірусом за останні два тижні не повинна перевищувати середній для ЄС рівень;

- поширення коронавірусної хвороби COVID-19 за останні два тижні повинно бути стабільним або ж скорочуватися;

- загальна готовність країни до боротьби з пандемією COVID-19. Ідеться зокрема про тестування, заходи з запобігання поширенню коронавірусу, виявлення ланцюжків інфікування, а також наскільки повну та достовірну інформацію держава надає.

Нинішня заборона діє лише на необов'язкові подорожі до Шенгену. Це означає, що до країн ЄС і так можуть в'їхати їхні громадяни та люди з дозволом на проживання у них. Крім того, і надалі можна буде здійснювати обов'язкові подорожі.

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Дивитись відео 01:22 Поділитись Дмитро Кулеба про поїздки українців за кордон та відпустку цього літа (02.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3d8yA Дмитро Кулеба про поїздки українців за кордон та відпустку цього літа (02.06.2020)