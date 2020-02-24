Коронавірус: збільшення смертей в Італії і Ірані, ВООЗ не виключає пандемії

В Італії зростає кількість жертв коронавірусу. Так, за останніми офіційними даними, станом на понеділок, 24 лютого, загалом померло семеро людей, які заразилися цією недугою. Крім того, 229 людей наразі вважаються інфікованими коронавірусом в Італії, заявив директор Агентства цивільного захисту країни Анджело Борреллі, повідомляє агенція dpa.

За його словами, усі смертельні випадки стосуються літніх людей, більшість з яких мали також інші проблеми зі здоров'ям. Наприклад, жінка, яка померла в неділю, хворіла на рак.

Наразі Італія серед країн Європи найбільше постраждала від спалаху коронавірусу.

Нові жертви коронавірусу в Ірані

Тим часом кількість жертв коронавірусу зросла також в Ірані і, за офіційними даними, становить зараз 12 людей. Як повідомило в понеділок міністерство охорони здоров'я країни, загалом у шести різних частинах Ірану зафіксовано 61 випадок інфікування коронавірусом, дві людини вже майже одужали.

Раніше цього дня п'ять сусідніх з Іраном країн - Ірак, Кувейт, Бахрейн, Оман та Афганістан - повідомили про свої перші випадки коронавірусу. Усі заражені особи так чи інакше були пов'язані з Іраном, зазначає агенція AP.

ВООЗ застерігає від пандемії

На тлі розвитку останнього ситуації Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що нова епідемія коронавірусу "досягла свого піку" в Китаї, але застерегла, що сплеск захворюваності в інших країнах викликає глибоке занепокоєння, тому всі країни повинні готуватися до "потенційної пандемії". З такою заявою виступив у Женеві в понеділок генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Цей вірус можна стримати", - наголосив очільник ВООЗ. Він також відзначив зусилля Китаю, який, за його словами, допомагає запобігти ще більшому поширенню вірусу завдяки безпрецедентному блокуванню населених пунктів та запровадженню карантину.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 79 тисяч осіб. У Євросоюзі мають намір зібрати 230 мільйонів євро для боротьби з цією хворобою на глобальному рівні.