Коронавірус: збільшення смертей в Італії і Ірані, ВООЗ не виключає пандемії

В Італії зростає кількість жертв коронавірусу. Так, за останніми офіційними даними, станом на понеділок, 24 лютого, загалом померло семеро людей, які заразилися цією недугою. Крім того, 229 людей наразі вважаються інфікованими коронавірусом в Італії, заявив директор Агентства цивільного захисту країни Анджело Борреллі, повідомляє агенція dpa.
За його словами, усі смертельні випадки стосуються літніх людей, більшість з яких мали також інші проблеми зі здоров'ям. Наприклад, жінка, яка померла в неділю, хворіла на рак.
Наразі Італія серед країн Європи найбільше постраждала від спалаху коронавірусу.
Нові жертви коронавірусу в Ірані
Тим часом кількість жертв коронавірусу зросла також в Ірані і, за офіційними даними, становить зараз 12 людей. Як повідомило в понеділок міністерство охорони здоров'я країни, загалом у шести різних частинах Ірану зафіксовано 61 випадок інфікування коронавірусом, дві людини вже майже одужали.
Раніше цього дня п'ять сусідніх з Іраном країн - Ірак, Кувейт, Бахрейн, Оман та Афганістан - повідомили про свої перші випадки коронавірусу. Усі заражені особи так чи інакше були пов'язані з Іраном, зазначає агенція AP.
ВООЗ застерігає від пандемії
На тлі розвитку останнього ситуації Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що нова епідемія коронавірусу "досягла свого піку" в Китаї, але застерегла, що сплеск захворюваності в інших країнах викликає глибоке занепокоєння, тому всі країни повинні готуватися до "потенційної пандемії". З такою заявою виступив у Женеві в понеділок генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
"Цей вірус можна стримати", - наголосив очільник ВООЗ. Він також відзначив зусилля Китаю, який, за його словами, допомагає запобігти ще більшому поширенню вірусу завдяки безпрецедентному блокуванню населених пунктів та запровадженню карантину.
Нагадаємо, за останніми офіційними даними, кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 79 тисяч осіб. У Євросоюзі мають намір зібрати 230 мільйонів євро для боротьби з цією хворобою на глобальному рівні.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони
Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Порожні вулиці
Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Кількість хворих стрімко зростає
20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Закупівля продуктів про запас
Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Високий попит на захисні маски
Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Карнавал у Венеції
Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Показ мод в інтернеті
Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Скасування футбольних матчів
Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.
Автор: Олена Гункель