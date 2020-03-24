Коронавірус: за добу в Україні підтвердили 11 нових випадків

За останню добу в Україні було підтверджено 11 нових випадків захворювання COVID-19. При цьому загальна кількість підтверджених випадків хвороби станом на десяту ранку вівторка, 24 березня, в країні досягла 84, повідомили у Центрі громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я України на його офіційній сторінці у Facebook.

10 нових випадків коронавірусу у Київській області

За результатами досліджень вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів найбільше нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 виявлено у Київській області. За добу там виявили одразу 10 заражених збудником хвороби COVID-19. Ще один випадок інфікування було підтверджено у Тернопільській області.

За масштабами розповсюдження коронавірусу в Україні наразі лідирує Київ та Чернівецька область із 29 та 25 випадками відповідно. У Київській області загальна кількість випадків досягла 15, у Івано-Франківській - п'ять, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській та Тернопільській - по два, а у Донецькій та Черкаській - по одному.

З початку епідемії COVID-19 в Україні від хвороби померло троє осіб, одна людина одужала.

В Києві зафіксовано найбільшу кількість випадків COVID-19 в Україні

111 нових підозр на коронавірус

Інформаційне агентство "Українські новини" повідомляє, що за останню добу до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я надійшло 111 нових повідомлень про підозру на COVID-19. Цю цифру у агентстві отримали шляхом співставлення загальної кількості подбіних повідомлень станом на 22 та на 23 березня. Якщо станом на неділю Центр громадського здоров'я звітував про 645 подібних підозр, то станом на понеділок їх було вже 756.

Згідно з підрахунками агентства, 22 березня до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19.

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