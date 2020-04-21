Коронавірус: за добу в Україні зафіксували 467 випадків COVID-19

Відповідно до даних Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок середи, 22 квітня, в країні було зафіксовано 467 нових випадків хвороби COVID-19, а загальна кількість інфікованих коронавірусом сягнула 6592. Про це йдеться у повідомленні ЦГЗ у Facebook.

Також у відомстві зазначили, що через викликані COVID-19 ускладнення загалом померли 174 особи: 90 чоловіків та 84 жінки. При цьому близько 85 відсотків померлих - це особи віком від 50 років. З початку епідемії в Україні також одужали 424 людини, з них - 27 дітей, повідомляють в ЦГЗ.

Загалом було досліджено близько 67,5 тисячі зразків так званим методом ПЛР - тестом, що дає змогу найбільш точно діагностувати інфікування коронавірусом.

За підрахунками інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на основі даних ЦГЗ, за добу кількість летальних випадків в Україні зросла на 13, а випадків одужання - на 57.

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Київ та Чернівецька область у лідерах

Найбільшою кількість інфікованих коронавірусом наразі є у Чернівецькій області, де було зафіксовано 1053 випадки інфікування. Слідом йде Київ, де кількість підтверджених випадків COVID-19 сягнула 989.

Майже вдвічі менше, 589 осіб, інфіковано у Івано-Франківській області, яка є третім за масштабами поширення коронавірусу регіоном України. Значною є також кількість заражених COVID-19 у Тернопільській, Київській та Вінницькій областях - 471, 390 та 349 випадків відповідно.

2,5 мільйона інфікованих коронавірусом у світі

За даними Університету імені Джонса Хопкінса, станом на ранок середи, 22 березня, у світі було зафіксовано більше 2,5 мільйона підтверджених випадків COVID-19. При цьому абсолютним лідером за кількістю випадків є США - там інфікування вірусом виявили більш ніж у 825 тисяч людей.

Загалом у світі з початку пандемії від COVID-19 померло більше 177 тисяч осіб. Водночас більше 686 тисяч людей одужали.