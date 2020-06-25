 Коронавірус: за добу в Україні виявили 646 випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2020

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Коронавірус: за добу в Україні виявили 646 випадків COVID-19

Станом на ранок понеділка кількість виявлених в Україні за добу інфікувань коронавірусом зменшилась до 646 випадків. 93 особи одужали, а 19 людей померли.

Фельдшер швидкої допомоги в спеціальному костюмі для захисту від коронавірусу

Фельдшер швидкої допомоги в спеціальному костюмі для захисту від коронавірусу

За останню добу в України виявили 646 випадків зараження коронавірусом. Про це вранці понеділка, 29 червня, на своїй сторінці у Facebook повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України.

Таким чином кількість виявлених за неділю випадків інфікування коронавірусом вже традиційно виявилася меншою у порівнянні з попередніми днями тижня. Так, днем раніше повідомлялося про 917 нових хворих на COVID-19, а 27 червня - про 948 нових випадків зараження коронавірусом.

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За даними ЦГЗ, наразі із цим діагнозом госпіталізовано 4 559 людей, при цьому 83 пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Загальна кількість активних випадків COVID-19 в країні складає 23 454.

Найгірша ситуація - у Чернівецькій області

У ЦГЗ зазначають, що за кількістю активних хворих на 100 тисяч населення лідером в Україні є Чернівецька область, де цей показник складає 296,7. Слідом ідуть Львівська та Рівненська області, де ця цифра сягає 175,5 та 157,7 відповідно.

Втім, за абсолютною кількістю хворих на COVID-19 першість належить Львівщині. Там, згідно з даними ЦГЗ, загалом було зафіксовано 5 292 випадки інфікування коронавірусом. При цьому лише 741 особа вже одужала. Слідом іде Київ із 4 989 випадками зараження та 1 552 випадками одужання. У третій у цьому списку Чернівецькій області показники складають 4745 та 1 889 відповідно.

Майже 1150 жертв коронавірусу

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 станом на ранок понеділка склала 43 628. При цьому одужали від хвороби 19027 людей, а 1 147 померли внаслідок неї.

За цей час було госпіталізовано 11 644 осіб, 393 з них потребували підключення до апарату штучної вентиляції легень.

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