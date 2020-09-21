Коронавірус: Етична рада Німеччини проти запровадження "паспортів імунітету"

Німецька етична рада одностайно виступила проти ідеї запровадження посвідок на наявність імунітету проти коронавірусу. Про таке рішення цього дорадчого органу Бундестагу й уряду ФРН стало відомо в вівторок, 22 вересня.

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Головними причинами такої позиції Німецької етичної ради стала "значна непевність" щодо справжньої ефективності такого імунітету та його тривалості, а також невизначеності щодо тесту на наявність антитіл, зазначається в повідомленні органу, яке наводить інформагенція dpa.

Водночас у Німецькій етичній раді вимагають суворішого регулювання практики продажу тестів на антитіла до коронавірусу з огляду на "сумнівну надійність" цих тестів та потенційні загрози, котрі вона породжує, наголошують у цьому дорадчому органі.

Ще навесні поточного року міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) звернувся до Німецької етичної ради з проханням прояснити питання щодо можливого запровадження посвідчень про наявність імунітету щодо коронавірусу.

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До Німецької етичної ради належать 26 експертів та вчених з різних галузей.