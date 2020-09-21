 Коронавірус: Етична рада Німеччини проти запровадження ″паспортів імунітету″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: Етична рада Німеччини проти запровадження "паспортів імунітету"

На тлі значної непевності щодо імунітету й невизначеності щодо тесту на антитіла недоцільно запроваджувати документи про наявність імунітету до коронавірусу, кажуть у Німецькій етичній раді.

Центр проведення тестів на наявність коронавірусу в Дрездені

Центр проведення тестів на наявність коронавірусу в аеропорту міста Дрезден (архівне фото)

Німецька етична рада одностайно виступила проти ідеї запровадження посвідок на наявність імунітету проти коронавірусу. Про таке рішення цього дорадчого органу Бундестагу й уряду ФРН стало відомо в вівторок, 22 вересня.

Читайте також: ВООЗ проти видачі "паспортів імунітету" особам, які перехворіли коронавірусом

Головними причинами такої позиції Німецької етичної ради стала "значна непевність" щодо справжньої ефективності такого імунітету та його тривалості, а також невизначеності щодо тесту на наявність антитіл, зазначається в повідомленні органу, яке наводить інформагенція dpa.

Водночас у Німецькій етичній раді вимагають суворішого регулювання практики продажу тестів на антитіла до коронавірусу з огляду на "сумнівну надійність" цих тестів та потенційні загрози, котрі вона породжує, наголошують у цьому дорадчому органі.

Ще навесні поточного року міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) звернувся до Німецької етичної ради з проханням прояснити питання щодо можливого запровадження посвідчень про наявність імунітету щодо коронавірусу.  

Читайте також: Колективного імунітету немає. І до винаходу вакцини від COVID-19 не буде?

До Німецької етичної ради належать 26 експертів та вчених з різних галузей.

Дивитись відео 01:12

Як у Німеччині тестують на антитіла до COVID-19 (21.04.2020)

DW.COM

В Україні запровадять "паспорти здоров'я", якщо їх рекомендуватиме ВООЗ

В Україні видаватимуть спеціальні довідки людям, які мають імунітет до коронавірусної хвороби, якщо такі "паспорти здоров'я" рекомендуватиме ВООЗ. Про це заявила очільниця Держтуризму.  

Також за темою

Друга хвиля COVID-19: чи готові лікарні у Німеччині (21.09.2020) 21.09.2020

Пів року тому перші хворі на COVID-19 потрапили до німецьких лікарень. Тоді Німеччину хвалили за готовність до пандемії та швидку реакцію. З приходом осені очікується стрімке зростання кількості інфікувань. Чи готові німецькі лікарні до другої хвилі?

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: 2884 нових випадки за добу, 59 померлих 22.09.2020

В Україні за останню добу зафіксували 2884 випадки зараження коронавірусом, 1717 пацієнтів одужали, 59 людей з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Харківській та Тернопільській областях.

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

Коронавірус в Україні: 2675 нових випадків за добу, 26 померлих 21.09.2020

В Україні за останню добу зафіксували 2675 нових випадків зараження коронавірусом, 672 пацієнти одужали, 26 людей з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Києві та Харківській області.

Реклама

Докладно

Голова профспілки гірників: За страйк під землею шахтарів викликає СБУ

За страйк під землею шахтарів викликає СБУ - профспілковець

На перемовини з гірниками, які страйкують на глибині 1000 метрів, ніхто не йде, каже голова профспілки Михайло Волинець.  

Німецька медицина - одна з найкращих у світі

Німеччина вкладе мільярди євро у модернізацію лікарень

Система охорони здоров'я Німеччини вважається однією з найкращих у світі. На її покращення нині виділяються значні кошти  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  