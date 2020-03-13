Коронавірус: Естонія і Литва закривають кордони

Влада Естонії, Латвії та Литви реагує на розповсюдження коронавірусу запровадженням низки жорстких заходів. Зокрема Естонія та Литва планують відновити прикордонний контроль з країнами Шенгенської зони й обмежити в'їзд на свою територію для іноземців. Латвія оголосила, що призупиняє міжнародне пасажирське сполучення.

Естонія відновлює контроль на кордоні

Так, естонський уряд ухвалив рішення тимчасово обмежити перетин зовнішнього та внутрішнього кордону Шенгенської зони, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу уряду. Контроль на усіх кордонах країни буде відновлено з 17 березня цього року.

Усі особи, що в'їжджатимуть до країни з цього числа, будуть проводити два тижні у ізоляції. В'їзд для іноземців в Естонію буде обмежено - в країну зможуть в'їхати лише громадяни Естонії та мешканці країни, що мають дозвіл на постійне проживання, а також іноземців, родини яких живуть в Естонії.

Також в країну допускатимуть вантажний транспорт та осіб, які надають життєво важливі послуги, наприклад, постачальників палива. Використати країну у якості транзитного коридору зможуть іноземці, які повертаються на батьківщину, за умови відсутності у них симптомів хвороби COVID-19.

Необхідність запровадження цих обмежень переглядатиметься кожні два тижні.

Литва також закриває кордон

Також уряд Литви вирішив у суботу, 14 березня, запровадити карантин у країні та заборонити в'їзд більшості іноземців. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр країни Саулюс Скверняліс, повідомляє інформаційне агентство BNS. До Литви зможуть в'їжджати дипломати, представники НАТО та іноземці з дозволом на перебування в країні, зазначає агентство AFP. Однак заборона не стосуватиметься руху товарів.

Латвія припиняє пасажирське сполучення

Водночас уряд Латвії ухвалив у суботу, 14 березня рішення призупинити усі міжнародні пасажирські перевезення через поширення коронавірусу. Про це журналістам повідомив прем'єр-міністр країни Кріш'яніс Каріньш.

Подорожі авіаційним, морським та автобусним транспортом будуть припинені з 17 березня до 14 квітня. Однак пересування приватними автомобілями залишається можливим. Міністр транспорту Латвії Талія Лінкайтс зазначив, що латвійці, які залишилися за кордоном, мають самі розглянути можливості повернення на батьківщину.

Про скасування усіх польотів з 17 березня вже заявила латвійська авіакомпанія airBaltic.

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