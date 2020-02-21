 Коронавірус дошкуляє економіці КНР: автопродажі впали на 92 відсотки | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.02.2020

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Економіка

Коронавірус дошкуляє економіці КНР: автопродажі впали на 92 відсотки

Спалах коронавірусу вразив не лише людей, а й економіку КНР. Показники імпорту й експорту істотно скорочуються, а автопродажі впали на 92 відсотки. Центробанк оголосив намір підтримати обтяжену епідемією економіку.

На автозаводі в Шанхаї

На автозаводі в Шанхаї (архівне фото)

Нинішня епідемія коронавірусу та вжиті радикальні заходи влади для недопущення поширення небезпечного захворювання вкрай негативно позначилися на економіці Китаю. У суботу, 22 лютого, керівництво Центрального банку Китаю оголосило намір підтримати економіку країни, що обтяжена епідемією.

Запропонований пакет заходів містить зниження ринкових відсоткових ставок та кроки для забезпечення достатніх показників ліквідності, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

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За останню добу жертвами коронавірусу на території материкового Китаю стало 118 осіб. Загальна кількість летальних випадків унаслідок хвороби зросла до 2236. За межами Китаю від вірусу померло вже 10 людей. (21.02.2020)

Вперше від спричинених коронавірусом ускладнень померли громадяни ЄС. На півночі Італії влада тимчасово закрила школи. Тим часом у Китаї знову істотно зросла кількість загиблих та нових випадків зараження. (22.02.2020)

Раніше керівництво китайського регулятора запевняло, що вплив епідемії коронавірусу на економіку країни є обмеженим.

Катастрофічно низькі обсяги продажів нових авто

Крім того, напередодні стало відомо про катастрофічне падіння обсягів продажів нових автомобілів. Згідно з даними Китайської автомобільної асоціації (CPCA), з 1 по 16 лютого поточного року автосалони змогли продати 4909 автівок, що на 92 відсотки менше порівняно з аналогічним періодом торік, коли було продано 59930 машин.

Фактично такі показники - доказ того, що ринок нових авто у Піднебесній практично паралізований, підсумовує агенція новин dpa. Нині китайський ринок є найважливішим для таких німецьких автобудівників, як Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen та Porsche.

Загальмувалася зовнішня торгівля

Також 21 лютого в уряді КНР визнали, що епідемія вірусу негативно позначиться й на зовнішньоекономічній активності. За даними міністерства торгівлі Китаю, в січні та лютому 2020 року спостерігається скорочення обсягів китайського імпорту та експорту.

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


DW.COM

Коронавірус: бізнес вже кашляє

Новий коронавірус, який почав поширюватися з китайського Уханю, - загроза не лише здоров'ю, але й глобальній економіці. Деякі галузі вже заявляють про збитки. А що далі? (07.02.2020)  

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На автозаводі в Шанхаї

Коронавірус дошкуляє економіці КНР: різко впали автопродажі

У КНР скорочуються імпорт і експорт, а також на 92 відсотки впали автопродажі.  

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