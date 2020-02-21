Коронавірус дошкуляє економіці КНР: автопродажі впали на 92 відсотки

Нинішня епідемія коронавірусу та вжиті радикальні заходи влади для недопущення поширення небезпечного захворювання вкрай негативно позначилися на економіці Китаю. У суботу, 22 лютого, керівництво Центрального банку Китаю оголосило намір підтримати економіку країни, що обтяжена епідемією.

Запропонований пакет заходів містить зниження ринкових відсоткових ставок та кроки для забезпечення достатніх показників ліквідності, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше керівництво китайського регулятора запевняло, що вплив епідемії коронавірусу на економіку країни є обмеженим.

Катастрофічно низькі обсяги продажів нових авто

Крім того, напередодні стало відомо про катастрофічне падіння обсягів продажів нових автомобілів. Згідно з даними Китайської автомобільної асоціації (CPCA), з 1 по 16 лютого поточного року автосалони змогли продати 4909 автівок, що на 92 відсотки менше порівняно з аналогічним періодом торік, коли було продано 59930 машин.

Фактично такі показники - доказ того, що ринок нових авто у Піднебесній практично паралізований, підсумовує агенція новин dpa. Нині китайський ринок є найважливішим для таких німецьких автобудівників, як Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen та Porsche.

Загальмувалася зовнішня торгівля

Також 21 лютого в уряді КНР визнали, що епідемія вірусу негативно позначиться й на зовнішньоекономічній активності. За даними міністерства торгівлі Китаю, в січні та лютому 2020 року спостерігається скорочення обсягів китайського імпорту та експорту.