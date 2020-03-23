 Коронавірус в Італії: як вчать дітей під час пандемії - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус в Італії: як вчать дітей під час пандемії - "Європа у фокусі" (відео)

Україна: радіоактивні руїни Чорнобиля приваблюють тисячі туристів. Росія: народна медицина та свячена вода проти коронавірусу. Чехія: завгосп ядерного бункера - робота мрії під землею.

Дезінфекція класу в Турині

Дезінфекція класу в Турині

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:

00:34 Італія: як працюють школи та вчителі в часи коронавірусу

5:44 Росія: народна медицина та свячена вода - зброя козаків проти пандемії

10:57 Гренландія: корисні копалини - для всіх чи лише для місцевих? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Zu5c

11:34 Україна: радіоактивні руїни Чорнобиля приваблюють тисячі туристів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Zu5c

12:07 Чехія: завгосп ядерного бункера - робота мрії під землею

 

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Коронавірус в Італії унеможливлює рятувальні операції - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців. Великобританія: футбол допомагає пережити втрату дітей. Франція: з дронами і на човнах - жандарми проти крадіїв устриць. Швеція: автоперегони на кризі в Лапландії. (17.03.2020)  

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Докладно

Дезінфекція класу в Турині

Коронавірус в Італії: як вчать дітей - "Європа у фокусі"

Україна: туризм на руїнах Чорнобиля. Росія: свячена вода проти коронавірусу. Чехія: робота мрії під землею.  

Ольферт Ландт у бюро своєї фірми TIB Molbiol

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Як одна берлінська фірма переорієнтувалася на виробництво тестів на коронавірус.  

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