Коронавірус в Італії: як вчать дітей під час пандемії - "Європа у фокусі" (відео)

Україна: радіоактивні руїни Чорнобиля приваблюють тисячі туристів. Росія: народна медицина та свячена вода проти коронавірусу. Чехія: завгосп ядерного бункера - робота мрії під землею.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:
00:34 Італія: як працюють школи та вчителі в часи коронавірусу
5:44 Росія: народна медицина та свячена вода - зброя козаків проти пандемії
10:57 Гренландія: корисні копалини - для всіх чи лише для місцевих? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Zu5c
11:34 Україна: радіоактивні руїни Чорнобиля приваблюють тисячі туристів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Zu5c
12:07 Чехія: завгосп ядерного бункера - робота мрії під землею
Італія: коронавірус унеможливлює порятунок біженців. Великобританія: футбол допомагає пережити втрату дітей. Франція: з дронами і на човнах - жандарми проти крадіїв устриць. Швеція: автоперегони на кризі в Лапландії. (17.03.2020)
Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття. (10.02.2020)
У Німеччині під прицілом хейтерів - мери та комунальні політики. Кози запобігають пожежам у Португалії. Листоноші у Франції перетворюються на соціальних працівників. Тих, хто загубився в лісі, у Росії рятують волонтери. (02.03.2020)