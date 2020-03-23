Коронавірус в Італії: як вчать дітей під час пандемії - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:

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11:34 Україна: радіоактивні руїни Чорнобиля приваблюють тисячі туристів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Zu5c

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