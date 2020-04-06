 Коронавірус в Італії: найнижча кількість нових випадків за понад три тижні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2020

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Новини

Коронавірус в Італії: найнижча кількість нових випадків за понад три тижні

Зафіксована за останню добу кількість нових випадків у Італії - найнижча з 13 березня. Також у країні продовжує зменшуватися число пацієнтів, хворих на COVID-19, які потребують інтенсивної терапії.

В Італії завдяки жорстким заходам вдалося зменшити кількість нових випадків зараження

В Італії завдяки жорстким заходам вдалося зменшити кількість нових випадків зараження

Кількість летальних випадків у Італії від коронавірусної інфекції за останню добу зросла на 604 до 17127. Водночас кількість зафіксованих нових випадків за добу в країні становила 3039, що є найнижчим показником, починаючи з 13 березня, повідомила ввечері у вівторок, 7 квітня, служба цивільного захисту. У процентному вираженні загальна кількість випадків за останню добу зросла на 2,3 відсотка, що є найнижчим показником з початку епідемії, зазначає агентство новин dpa.

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Також в країні продовжує знижуватися кількість пацієнтів, хворих на COVID-19, які потребують інтенсивної терапії. Таких за останню добу стало на 106 менше у порівнянні з попереднім днем. Загальне число пацієнтів у реанімації становить 3792 порівняно з 3898 днем раніше. Цей показник є досить важливим через перевантаженість італійських лікарень, особливо в кризових регіонах на півночі країни.

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Іспанія: кількість смертей знову зросла

Тим часом в Іспанії добова кількість смертей від коронавірусної інфекції знову зросла, перевивши позначку в 700 померлих. За останню добу від коронавірусної інфекції в країні померли 743 людини, повідомило 7 квітня міністерство охорони здоров'я.

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Загальна кількість летальних випадків від коронавірусу в Іспанії становить 13798. Зростання числа зафіксованих випадків за останню добу також підвищилося у порівнянні з попереднім днем, і становило 4,1 відсотка проти  3,3 відсотка днем раніше. Загальна кількість інфікованих в країні перевищила 140 тисяч осіб. 

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