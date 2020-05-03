 Коронавірус в Італії: найменша кількість померлих з початку локдауну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

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Новини

Коронавірус в Італії: найменша кількість померлих з початку локдауну

В Італії зафіксували найменшу з 10 березня добову кількість померлих, в яких підтвердили зараження коронавірусом.

Тестування на коронавірус у лікарні в Брешії

Тестування на коронавірус у лікарні в Брешії

В Італії за останню добу було зафіксовано найменшу кількість померлих, в яких підтвердили зараження новим коронавірусом, з часу запровадження у всій країні обмежень на пересування.

Як повідомило ввечері у неділю, 3 травня, відомство з цивільного захисту країни, за останню добу кількість летальних випадків становила 174. Це - найнижчий показник з 10 березня, коли в країні запровадили жорсткий карантин та було зафіксовано 168 смертей, спричинених коронавірусною інфекцією. На піку пандемії в Італії число померлих наближалося до тисячі.

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Загалом за час пандемії в Італії підтверджено 210,7 тисячі випадків зараження. Кількість нових випадків за останню добу становила 1389, що теж є найнижчим показником з 10 березня. У країні померли 28,9 тисячі людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом. Це - найвищий показник в Європі та другий у світі після США.

За даними відоства з цивільного захисту, в країні протестовано на коронавірус 1,457 мільйона осіб із загального населення у приблизно 60 мільйонів, повідомляє агентство новин Reuters.

Нагадаємо, що уряд Італії планує почати з 4 травня послаблення карантинних обмежень.

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