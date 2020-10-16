Коронавірус: в Італії майже 11 тисяч нових випадків

Міністерство охорони здоров'я Італії у суботу, 18 жовтня, повідомило про рекордні 10925 нових випадків зараження коронавірусом за останні 24 години, передає агентство Reuters. В країні вже четвертий день поспіль фіксують рекордні показники з кількості нових заражень. Також повідомляється, що за останню добу було зафіксовано 47 смертей, пов'язаних з COVID-19, у порівнянні з 55 летальними випадками днем раніше. Втім, ці показники набагато менші у порівнянні з березнем і квітнем, коли в Італії у розпал пандемії щоденні смертельні випадки долали позначку у 900 осіб.

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У канцелярії прем'єр-міністра Джузеппе Конте оголосили, що через погіршення епідемічної ситуації в країні уряд у неділю оголосить про запровадження нових карантинних обмежень.

Тим часом у Ломбардії, одному з найбільш постраждалих від коронавірусу італійському регіоні, вже з опівночі суботи обмежують роботу барів і ресторанів. Згідно з новими обмеженнями, які будуть діяти до 6 листопада, бари після 6 години вечора зможуть обслуговувати лише клієнтів, які сидять за столиками, продаж алкоголю ввечері також буде заборонений. Заборонене також споживання їжі та напоїв у громадських місцях.

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Крім того, у Ломбардії припинили всі аматорські спортивні заходи, вечірки, поховальні процесії. Відвідування родичами будинків для осіб похилого віку буде можливий лише з дозволу медперсоналу.