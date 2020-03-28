 Коронавірус: в Італії за добу померло понад 700 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

Коронавірус: в Італії за добу померло понад 700 людей

Протягом доби в Італії від коронавірусу померли понад 700 людей, кількість заражених сягнула понад 110 тисяч. Влада країни говорить по "вирівнювання" кривої зараження, але застерігає від передчасного оптимізму.

працівник у захисному костюмі дезиінфікує площу перед собором у мілані

Жорсткий карантин в Італії продовжили до 13 квітня

За минулу добу в Італії від спричинених  коронавірусною інфекцією COVID-19 ускладнень померли 727 людей. Таким чином загальна кількість спричинених захворюванням смертей становить 13 155. Про це в середу, 1 квітня, заявив італійський департамент цивільного захисту, повідомляє агенція dpa. Загальна кількість інфікованих наразі зросла до 110 574 осіб.

При цьому італійські органи охорони здоров'я заявили, що крива зараження досягла "вирівнювання" і що для її зниження необхідно докласти більше зусиль. Виступаючи в італійському Сенаті, міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца застеріг від "поспішного оптимізму, який може підірвати докладені зусилля: перші позитивні сигнали не означають, що тривога позаду".

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Під час свого виступу він підтвердив, що національні карантинні заходи, термін дії яких закінчується 3 квітня, будуть продовжені до 13 квітня, тобто до понеділка після Великодня.

Крім того, в департаменті цивільного захисту заявили про зростання соціальної напруги на тлі жорсткого карантину, на якому перебуває вся Італія. Серед ознак цього явища там називають випадки побиття в черзі до супермаркетів та підвищений ризик домашнього насильства. 

Нагадаємо, напередодні італійська влада повідомляла про 837 померлих внаслідок коронавірусу протягом минулої доби. При цьому протягом останніх днів кількість нових інфікованих починає повільно зменшуватися.

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