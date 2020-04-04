Коронавірус в Італії: зафіксовано найменшу кількість смертей з 19 березня

В Італії зафіксували найнижчу денну кількість летальних випадків від нового коронавірусу за останні два тижні. Як повідомила служба цивільного захисту країни ввечері у неділю, 5 квітня, за останню добу зафіксовано 525 смертей, що є найнижчим показником з 19 березня.

"Це - хороші новини, але ми й надалі маємо бути насторожі", - сказав очільник служби Анджело Боррелі, цитує агентство новин AFP. Напередодні служба повідомляла про 681 летальний випадок від коронавірусу. Загальна кількість жертв коронавірусної інфекції в Італії, за даними служби цивільного захисту, становить 15887 осіб.

Також скоротилася кількість пацієнтів, які перебувають у критичному стані і потребують інтенсивної терапії.

Кількість інфікованих у країні за останню добу зросла на 4136 осіб, що також є найнижчим показником за останні п'ять днів. Загалом у країні зафіксовано 128948 випадків захворювання.

"Крива досягла максимального рівня і почала спадати. Це - результат, якого ми повинні досягати кожного дня", - заявив керівник провідного в країні Національного інституту здоров'я Сільвіо Брусаферро, цитує агенція новин Reuters. Він додав, що у разі підтвердження тенденції потрібно починати розмірковувати про "другу фазу", а саме: як втримати поширення інфекції на низькому рівні.

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Нагадаємо, за кількістю померлих від спричиненої новим коронавірусом хвороби Італія утримує сумне лідерство у світі. За кількістю зафіксованих випадків зараження в Європі її випередила Іспанія.