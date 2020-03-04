Коронавірус в Італії забрав життя вже майже 200 осіб

В Італії знову різко зросла кількість інфікованих коронавірусом осіб, а також хворих, які померли від ускладнень, що спричинив небезпечний вірус. Як повідомили ввечері у п'ятницю, 6 березня, в службі цивільної оборони Італії, протягом останньої доби інфікування коронавірусом було підтверджено ще у понад 800 осіб. Таким чином загальна кількість інфікованих в Італії зросла до 4,636 людей.

За останню добу також було зафіксовано 49 нових летальних випадків від ускладнень, викликаних вірусом. На даний момент від початку спалаху захворювання в Італії померло вже 197 осіб.

Найбільше уражена північ країни

Як і раніше, найбільш ураженою залишається північна частина Італії - в області Ломбардія було зафіксовано понад 2,600 випадків, в області Емілія-Романья - 870, у Венеції - майже 490 випадків. В області Лаціо, столицею якої є Рим, підтверджено 54 випадки інфікування коронавірусом, що на 13 більше, ніж минулої доби.

Як повідомлялося, днями італійська влада оголосила закриття шкіл, університетів та інших навчальних закладів через загрозу поширення коронавірусу.

Нагадаємо, у п'ятницю кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 100 тисяч осіб, внаслідок ускладнень від хвороби померло понад 3,4 тисячі осіб.