 Коронавірус в Італії забрав життя вже майже 200 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

Коронавірус в Італії забрав життя вже майже 200 осіб

Лише протягом минулої доби жертвами коронавірусу в Італії стали 49 осіб. Кількість нових інфікувань перевищила 800 випадків.

Коронавірус у Італії

В Італії знову різко зросла кількість інфікованих коронавірусом осіб, а також хворих, які померли від ускладнень, що спричинив небезпечний вірус. Як повідомили ввечері у п'ятницю, 6 березня, в службі цивільної оборони Італії, протягом останньої доби інфікування коронавірусом було підтверджено ще у понад 800 осіб. Таким чином загальна кількість інфікованих в Італії зросла до 4,636 людей.

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Коронавірус і досі тримає в напрузі Європу. Найдраматичніша ситуація в Італії, де за добу від вірусу померла 41 людина. Утім, у сусідніх країнах темпи поширення коронавірусу так само істотно зросли. (05.03.2020)

З огляду на стрімкі темпи поширення коронавірусу влада Італії оголосила закриття шкіл по всій країні до 15 березня включно. Тим часом у цій європейській країні вже більше 100 жертв захворювання. (04.03.2020)

Найбільше від поширення коронавірусу постраждали Китай, Південна Корея, Італія, Іран і Японія. Від викликаних коронавірусом ускладнень у світі померло вже 3,4 тисячі осіб. (06.03.2020)

За останню добу також було зафіксовано 49 нових летальних випадків від ускладнень, викликаних вірусом. На даний момент від початку спалаху захворювання в Італії померло вже 197 осіб.

Найбільше уражена північ країни

Як і раніше, найбільш ураженою залишається північна частина Італії - в області Ломбардія було зафіксовано понад 2,600 випадків, в області Емілія-Романья - 870, у Венеції - майже 490 випадків. В області Лаціо, столицею якої є Рим, підтверджено 54 випадки інфікування коронавірусом, що на 13 більше, ніж минулої доби.

Як повідомлялося, днями італійська влада оголосила закриття шкіл, університетів та інших навчальних закладів через загрозу поширення коронавірусу.

Нагадаємо, у п'ятницю кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 100 тисяч осіб, внаслідок ускладнень від хвороби померло понад 3,4 тисячі осіб. 

  • Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.

  • Паризький будинок мод Chanel

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Паризький будинок мод Chanel

    Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.

  • Міланський тиждень моди

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Міланський тиждень моди

    Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.

  • Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.

  • Промисловий ярмарок у Ганновері

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Промисловий ярмарок у Ганновері

    Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

  • Лувр в Парижі

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Лувр в Парижі

    У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

  • Гамбурзький балет

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Гамбурзький балет

    Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

  • Місія нездійсненна

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Місія нездійсненна

    Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.

    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр. (04.03.2020)  

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З огляду на стрімкі темпи поширення коронавірусу влада Італії оголосила закриття шкіл по всій країні до 15 березня включно. Тим часом у цій європейській країні вже більше 100 жертв захворювання.

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Найбільше від поширення коронавірусу постраждали Китай, Південна Корея, Італія, Іран і Японія. Від викликаних коронавірусом ускладнень у світі померло вже 3,4 тисячі осіб.

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