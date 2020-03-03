 Коронавірус: в Італії вже майже 80 померлих, у ФРН - 196 випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Новини

Коронавірус: в Італії вже майже 80 померлих, у ФРН - 196 випадків

Італія залишається в ЄС країною з найвищими показниками поширення коронавірусу. Медики нарахували тут вже 2502 випадки захворювання й 79 смертей унаслідок спричинених вірусом укладень.

Коронавірус на півночі Італії

Північ Італії найбільше потерпає від коронавірусу

У країнах Європи поки що не вдалося взяти під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу. Станом на вечір вівторка, 3 березня, найгірша ситуація щодо темпів поширення небезпечного захворювання спостерігалася в Італії. У цій країні медики зафіксували вже 2502 підтверджених випадки коронавірусу. Від спричинених вірусом ускладнень у Італії померло 79 людей, передає інформагенція dpa.

Натепер в Італії 1263 особи перебувають через коронавірус у лікарнях. З них 229 - у тяжкому стані, натомість у тисячі осіб спостерігаються досить легкі симптоми.

Як і раніше, найбільше випадків захворювання коронавірусом спостерігається на півночі Італії, де виявили 2247 хворих коронавірусом. За винятком гірського регіону Валле-д'Аоста, загалом у всіх італійських регіонах виявлено випадки зараження коронавірусом.

Німеччина: найбільше випадків у двох землях

Зростає число підтверджених випадків коронавірусу й у Німеччині. Як стверджують медики, нині зараження коронавірусом виявлено загалом у 14 федеральних землях. У цілому по країні таких випадків налічується вже майже 200 - 196.

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Таким чином, за останні кілька днів у Німеччині фактично вже втричі зросла кількість інфікованих коронавірусом, резюмує агенція новин Reuters. Найбільше заражених небезпечним вірусом припадає на дві землі - Північний Рейн - Вестфалія та Баварія.

Осередок вірусу в кількох країнах

У цілому за межами Китаю глобально зафіксовано понад 12,5 тисячі випадків коронавірусу в майже 80 країнах. Найгірша ситуація з поширенням вірусу в Південній Кореї, де вже майже 5,2 тисячі таких випадів, у тому числі й 28 померлих від ускладнень. За нею ідуть Італія та Іран. У Ірані вже нарахували 2336 випадків зараження, в тому числі 77 смерті. Далі з великим відривом іде Японія - 268 випадків усередині країни плюс понад 700 випадків на круїзному лайнері Diamond Princess, передає AFP.

Однак КНР і досі залишається країною з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом. До сьогоднішнього дня в цій країні було зафіксовано понад 80 тисяч випадків цього захворювання, з яких 2943 - летальні.

Макрон розпорядився вилучити всі захисні маски

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон у вівторок розпорядився вилучити всі захисні маски, а також потужності для їхнього виготовлення. Згідно з пресслужбою Єлисейського палацу, ці маски мають роздати медперсоналу та тим громадянам, котрі вже захворіли коронавірусом.

Цим кроком уряд також намагається запобігти подальшим панічним закупівлям з боку населення. У Франції кількість інфікованих коронавірусом перевищила 200.

  • Поліція охороняє санаторій у Нових Санжарах Полтавської області, куди на карантин привезли українців з Китаю.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Коронавірус - вже в Україні

    Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.

  • Не всі туристи відмовляються від подорожей до Італії - попри коронавірус.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перша епідемія в Європі

    Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.

  • У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Закупівлі про запас

    У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

  • Футболу не буде Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч Мілану і Генуї, як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні Сан-Сіро, перенесено на 13 травня.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Футболу не буде

    Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.

  • Боннська школа на карантині

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Поширення в Німеччині

    Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.

  • Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезинфікуючі засоби.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Понад дві сотні інфікованих у Німеччині

    Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.

  • Лувр страйкує через вірус

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Лувр не працює через страх перед коронавірусом

    У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.

  • Обвал на біржах

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Обвал на біржах

    Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.

  • Японська весна у масках

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Японська весна у масках

    Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.

  • До протидії поширенню вірусу у Південній Кореї залучили армію

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Жорсткі заходи у Південній Кореї

    Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.

  • Südkorea Gwangju | Menschen werden in Autos auf Covid-19 getestet (picture-alliance/dpa/YNA)

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перевірка, не виходячи з авто

    Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.

  • У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Дезінфекція громадського транспорту

    У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

  • У Китаї інфікувалися близько 80 тисяч людей

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Три тисячі померлих у Китаї

    У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.

    Автор: Євген Тейзе


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