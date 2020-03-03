Коронавірус: в Італії вже майже 80 померлих, у ФРН - 196 випадків

У країнах Європи поки що не вдалося взяти під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу. Станом на вечір вівторка, 3 березня, найгірша ситуація щодо темпів поширення небезпечного захворювання спостерігалася в Італії. У цій країні медики зафіксували вже 2502 підтверджених випадки коронавірусу. Від спричинених вірусом ускладнень у Італії померло 79 людей, передає інформагенція dpa.

Натепер в Італії 1263 особи перебувають через коронавірус у лікарнях. З них 229 - у тяжкому стані, натомість у тисячі осіб спостерігаються досить легкі симптоми.

Як і раніше, найбільше випадків захворювання коронавірусом спостерігається на півночі Італії, де виявили 2247 хворих коронавірусом. За винятком гірського регіону Валле-д'Аоста, загалом у всіх італійських регіонах виявлено випадки зараження коронавірусом.

Німеччина: найбільше випадків у двох землях

Зростає число підтверджених випадків коронавірусу й у Німеччині. Як стверджують медики, нині зараження коронавірусом виявлено загалом у 14 федеральних землях. У цілому по країні таких випадків налічується вже майже 200 - 196.

Таким чином, за останні кілька днів у Німеччині фактично вже втричі зросла кількість інфікованих коронавірусом, резюмує агенція новин Reuters. Найбільше заражених небезпечним вірусом припадає на дві землі - Північний Рейн - Вестфалія та Баварія.

Осередок вірусу в кількох країнах

У цілому за межами Китаю глобально зафіксовано понад 12,5 тисячі випадків коронавірусу в майже 80 країнах. Найгірша ситуація з поширенням вірусу в Південній Кореї, де вже майже 5,2 тисячі таких випадів, у тому числі й 28 померлих від ускладнень. За нею ідуть Італія та Іран. У Ірані вже нарахували 2336 випадків зараження, в тому числі 77 смерті. Далі з великим відривом іде Японія - 268 випадків усередині країни плюс понад 700 випадків на круїзному лайнері Diamond Princess, передає AFP.

Однак КНР і досі залишається країною з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом. До сьогоднішнього дня в цій країні було зафіксовано понад 80 тисяч випадків цього захворювання, з яких 2943 - летальні.

Макрон розпорядився вилучити всі захисні маски

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон у вівторок розпорядився вилучити всі захисні маски, а також потужності для їхнього виготовлення. Згідно з пресслужбою Єлисейського палацу, ці маски мають роздати медперсоналу та тим громадянам, котрі вже захворіли коронавірусом.

Цим кроком уряд також намагається запобігти подальшим панічним закупівлям з боку населення. У Франції кількість інфікованих коронавірусом перевищила 200.

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