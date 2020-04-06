Коронавірус в Іспанії: чому система охорони здоров'я не справляється

Станом на понеділок, 6 квітня, кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 в Іспанії складає 131 646 осіб. За цим показником країна вже обійшла Італію - епіцентр поширення пандемії в Європі. Від COVID-19 в Іспанії помер 12 641 інфікований. За офіційними даними, клініки та організовані на час епідемії тимчасові шпиталі переповнені і не можуть прийняти усіх хворих. Тому шпиталізують лише заражених у важкому стані.

У медичних закладах не вистачає апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), ліків, тестів для діагностування коронавірусу, а також захисних засобів для лікарів та медсестер. Серед них - тисячі хворих. Засобів захисту бракує і в поліції та військовослужбовців, які беруть участь в боротьбі з коронавірусом, не кажучи вже про решту населення.

Безлюдна вулиця в іспанській Севільї

Опитування громадської думки, нещодавно проведене популярною іспанською газетою Vanguardia, показало: 77,5 відсотка іспанців вважають, що їхня країна виявилася не готовою до епідемії.

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Поширення коронавірусу: іспанський сценарій

Швидке поширення коронавірусу в Іспанії, на думку газети ABC, частково можна пояснити деякими прорахунками на офіційному рівні. Про неминучий початок епідемії Іспанію попереджали Євросоюз і Всесвітня організація охорони здоров'я ще в січні-лютому. Однак жодних заходів тоді не вжили.

Ба більше, влада не перешкоджала проведенню різних масових акцій і футбольних матчів. Вважається, що саме ці події пришвидшили поширення хвороби. Ще однією причиною іспанська преса називає високу вразливість населення, адже майже 20 відсотків його складають люди, старші 65 років.

Надзвичайний стан у країні оголосили лише 16 березня, а потім - через півтора тижня - посилили: зупинилися всі підприємства й установи, у тому числі торговельні, крім продовольчих магазинів і аптек. Людям заборонили виходити з дому без нагальної потреби. За порушення карантину запровадили жорсткі покарання: штрафи до 600 000 євро і навіть терміни ув'язнення - для злісних порушників.

В одній із клінік Мадрида, куди доставляють хворих на коронавірус

Проблеми охорони здоров'я в регіонах

"Причина, чому ми запізнилися з заходами проти поширення коронавірусу, полягає в самій структурі нашої охорони здоров'я", - розповів DW професор політології Мадридського університету Франсіско Варела Морено. Він пояснив, що 17 автономних спільнот, які входять до складу Іспанії, досі самостійно управляли своєю системою охорони здоров'я, в тому числі здійснювали закупівлі обладнання та ліків. А після оголошення 16 березня надзвичайного стану уряд країни сконцентрував управління всією системою охорони здоров'я у своїх руках.

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Але, як виявилося, "втілити такі надзвичайні заходи та швидко перебудувати всю роботу системи було непросто". "Часто виникала плутанина і невиправдані затримки з постачаннями необхідного матеріалу", - говорить Варела Морено. Наприклад, у Китаї були закуплені 650 тисяч тестів на COVID-19, які виявилися непридатними, - їх виробляла фірма, що працювала без ліцензії уряду КНР, а маски та інші захисні засоби, також придбані у китайців, лише зараз - з величезним запізненням - починають надходити до Іспанії.

До факторів, що обумовили проблеми у країні, професор також відніс "недостатнє фінансування медицини". Якщо в середньому у країнах Євросоюзу, за даними Eurostat, на державну систему охорони здоров'я виділяється сім відсотків ВВП, то в Іспанії - лише шість відсотків. Відстає країна від партнерів по ЄС і за кількістю медперсоналу, особливо медсестер. За даними Euro Health Consumer Index, Іспанія посідає лише 19 місце в Європі за якістю охорони здоров'я.

Для лікування хворих на COVID-19 в Іспанії в екстреному порядку облаштовують додаткові місця у тимчасових шпиталях

Специфіка іспанської економіки

На питання DW, чому Іспанія не змогла забезпечити себе засобами захисту самостійно, інший експерт - співробітник Мадридського центру економічних досліджень Мануель Гарсія Сьєрра - відповів, що "у країні є лише один невеликий цех, який виробляє хірургічні маски". Що стосується звичайного швейного виробництва, яке могло б допомогти з випуском цієї продукції, то воно "давно виведене - для більшої рентабельності - до країн третього світу".

Економіст нагадав, що упродовж останніх десятиліть в Іспанії в основному розвивалася туристична галузь як найбільш прибуткова. Тому у країні "украй мало виробництв, здатних, наприклад, виробляти такі необхідні апарати ШВЛ". Їх також доводиться замовляти з-за кордону, як і деякі препарати, наприклад, "седативні засоби, нестача яких відчувається у клініках".

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Розбіжності в уряді й парламенті

Зволікання зі вжиттям заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом, пояснюється частково й розбіжностями всередині коаліційного лівого уряду. Адже, як пише газета АВС, необхідні рішення владі Іспанії "треба було ухвалити на півтора місяця раніше", як і забезпечити клініки всім необхідним.

Існують розбіжності в питанні боротьби з коронавірусом і між урядом та парламентською опозицією, представленою правоцентристськими партіями, зазначив Варела Морено. За словами політолога, опозиція стурбована, наприклад, тим, що "уряд не передбачив дієвих заходів для порятунку економіки, що опинилася у важкій ситуації".

Адже практично всі підприємства змушені були припинити роботу на час карантину. При цьому їм заборонили скорочувати штат працівників і навіть не знизили податки. І це, на думку експерта, "може призвести до банкрутства цілих галузей і масового безробіття".

Економіст Гарсія Сьєрра додає, що епідемія погіршила і без того непросту економічну ситуацію в Іспанії. Країна так і не оговталася від кризи 2008 року, але ще минулого року зіткнулася з новими проблемами. Скоротилися капіталовкладення й виробництво, а також податкові надходження, намітилося зростання бюджетного дефіциту, державний борг виріс до 97,9 відсотка ВВП. А за період карантину країна взагалі почала втрачати щотижня до 1,6 відсотка ВВП.

Дивитись відео 01:32 Поділитись Солідарність у часи коронавірусу: співи, оплески, допомога (20.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Zm7j Солідарність у часи коронавірусу: співи, оплески, допомога