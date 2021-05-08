 Коронавірус: в Індії послаблять обмеження на тлі зниження захворюваності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2021

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Коронавірус: в Індії послаблять обмеження на тлі зниження захворюваності

Влада Нью-Делі та інших міст в Індії послабить обмеження на тлі зниження захворюваності на COVID-19.

Лікарня у Нью Делі

Лікарня у Нью Делі

В індійській столиці Нью-Делі з 7 червня почнуться перші послаблення локдауну на тлі зменшення кількості заражень коронавірусом. Про це повідомив головний міністр Делі Арвінд Кеджрівал у суботу, 5 червня, передає агенція dpa.

З 7 червня у столичному регіоні знову відкриються ринки та торговельні центри, які закриті з 19 квітня. При цьому вони працюватимуть через день і прийматимуть лише половину відвідувачів.

Крім того, влада також дозволила роботу метрополітену та офісів. Однак їхня робота буде можлива лише за умови 50-відсоткової заповнюваності.

5 червня у місті виявили приблизно 400 випадків зараження коронавірусом, тоді як  ід час запровадження локдауну сім тижнів тому за добу реєстрували близько 25 тисяч інфікувань.

Також поступове послаблення анонсувала влада штату Махараштра, де розташоване місто Мумбаї. Всього буде п'ять етапів. Запровадження послаблень залежатиме від кількості інфікувань та наявності лікарняних ліжок із киснем. У Мумбаї зможуть знову відкритися магазини, торговельні центри, театри та ресторани, однак за умови заповнення лише на 50 відсотків.

 

Наразі за умови загального зменшення кількості смертей, відзначається зростання захворюваності на COVID-19 в сільських районах країни. Всього в Індії підтверджено 28,8 мільйона заражень коронавірусом та понад  340 тисяч смертей внаслідок COVID-19.  Індія є другою після США країною у світі з найбільшою кількістю випадків інфікування коронавірусом.

Тим часом в країні триває кампанія з вакцинації . Наразі близько 180 мільйонів людей отримали першу дозу вакцин, а 45 мільйонів - обидві дози, зазначає агентство "Інтерфакс".  Загалом в країні проживає більше 1,3 мільярда людей.

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