Коронавірус в Україні

"Ковід" у село прийшов швидше, ніж вакцина: як лікують коронавірус у провінції (03.11.2021)

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. Каже, не думала, що хвороба добереться до неї в її віддаленому селі. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще десять важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню… Дивіться у репортажі DW.