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Коронавірус в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "коронавірус в Україні".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих

COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих 15.02.2022

14 лютого в Україні майже 30 тисяч людей захворіли на COVID-19. Лідерами за кількістю нових випадків захворювання є Одещина та місто Київ.
Коронавірус: кількість інфікувань в Україні залишається високою

Коронавірус: кількість інфікувань в Україні залишається високою 02.02.2022

Рівень захворюваності на COVID-19 в Україні зростає кілька тижнів поспіль. 1 лютого зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом.
Коронавірус: в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань

Коронавірус: в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань 29.01.2022

Минулої доби, 28 січня, в Україні виявлено 37351 випадок зараження коронавірусом, одужали 7163 особи, 149 померли. На Львівщині через стрімке поширення коронавірусної інфекції посилюють карантинні обмеження.
Коронавірус: в Україні різкий стрибок нових заражень

Коронавірус: в Україні різкий стрибок нових заражень 27.01.2022

В Україні кількість нових інфікувань коронавірусом за добу сягнула нового рекорду. Своєю чергою у МОЗ схвалили препарат для екстреного лікування COVID-19.
В Україні очікують на новий сплеск захворювань через омікрон

В Україні очікують на новий сплеск захворювань через омікрон 02.01.2022

За прогнозами МОЗ, новий спалах захворювань на коронавірус в Україні може статися у другій половині січня - лютому через новий варіант вірусу омікрон.

Коронавірус додав роботи київському крематорію (16.11.2021) 16.11.2021

На тлі нової хвилі коронавірусу Київський крематорій працює понаднормово. Щоденна кількість кремацій збільшилася удвічі. Нові антирекорди смертей від "ковіду" в Україні фіксують мало не щодня.
Коронавірус в Україні: Черкаська область переходить до червоної зони

Коронавірус в Україні: Черкаська область переходить до "червоної" зони 09.11.2021

В Україні розширюється "червона" зона епіднебезпеки через сплеск захворювань на COVID-19. Там діють найсуворіші карантинні обмеження. До переліку "червоних" регіонів приєднається Черкаська область.
Як лікують коронавірус у селі (відео)

Як лікують коронавірус у селі (відео) 04.11.2021

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще 10 важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню…

"Ковід" у село прийшов швидше, ніж вакцина: як лікують коронавірус у провінції (03.11.2021) 03.11.2021

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. Каже, не думала, що хвороба добереться до неї в її віддаленому селі. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще десять важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню… Дивіться у репортажі DW.
Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (29.10.2021)

Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (29.10.2021) 29.10.2021

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто. 

В Україні проти COVID-19 вакциновано 30 відсотків дорослих

В Україні проти COVID-19 вакциновано 30 відсотків дорослих 27.10.2021

До кінця поточного року український уряд планує довести охоплення вакцинації в країні до 70 відсотків.

Коронавірус в Україні: понад 20 тисяч випадків за добу

Коронавірус в Україні: понад 20 тисяч випадків за добу 24.10.2021

23 жовтня у порівнянні з минулою суботою в Україні було підтверджено майже вдвічі більше випадків інфікування коронавірусом. 386 випадків COVID-19 завершилися смертю пацієнтів.

COVID-19: Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах

COVID-19: "Укрзалізниця" відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах 21.10.2021

Тепер вакцинуватися від COVID-19 можна на п'ятьох залізничних вокзалах України, а зробити експрестести - на десятьох. На вокзалі Києва доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW в "Укрзалізниці".

В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень

В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень 21.10.2021

З 21 жовтня пасажири міжобласних рейсів в Україні зобов'язані пред'являти "ковідні документи" - сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом.
COVID-19 в Україні: найвищі показники інфікувань та смертей за всю епідемію

COVID-19 в Україні: найвищі показники інфікувань та смертей за всю епідемію 21.10.2021

В Україні зростає кількість інфікованих та померлих від COVID-19. За добу зафіксували понад 22 тисячі нових інфікувань та 546 летальних випадків. Це рекордні показники за всю епідемію.
COVID-19 в Україні: майже 19 тисяч нових випадків за добу

COVID-19 в Україні: майже 19 тисяч нових випадків за добу 14.10.2021

В Україні за добу COVID-19 підтвердили у майже 19 тисяч людей. Кількість нових випадків близька до рівня піку епідемії, який спостерігали навесні цьогоріч.
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