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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "коронавірус в Україні".
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88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. Каже, не думала, що хвороба добереться до неї в її віддаленому селі. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще десять важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню… Дивіться у репортажі DW.
Тепер вакцинуватися від COVID-19 можна на п'ятьох залізничних вокзалах України, а зробити експрестести - на десятьох. На вокзалі Києва доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW в "Укрзалізниці".