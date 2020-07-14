 Коронавірус в Україні: 848 нових випадків зараження, 18 померлих за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 848 нових випадків зараження, 18 померлих за добу

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області та в Києві - 197 та 116 випадків відповідно.

Ukraine | Krankenwagenstation in Uschhorod (picture-alliance/Photoshot)

За останню добу в Україні виявили 848 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 800 пацієнтів одужали, а 18 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Про це в четвер, 16 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Напередодні, 15 липня, повідомлялося про 836 нових випадків захворювання на COVID-19, 14 липня було 638 інфікованих, 13 липня повідомлялося про 612 хворих. Абсолютний антирекорд, 1 109 нових хворих за добу, було зафіксовано 26 червня.

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Загалом з початку епідемії в Україні виявлено 56 455 випадків коронавірусу, померли з діагнозом COVID-19 1 445 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 26 079 осіб, що на 30 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (197 випадок) та в Києві (116 випадків).

Напередодні, 15 липня, шість областей України не відповідали критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня. 

  • Легендарний Cirque du Soleil

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Цирк лишився, артисти поїхали

    Легендарний цирк Cirque du Soleil подав заяву про захист від банкрутства після трьох місяців простої у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Популярний цирк оголосив про скорочення 3480 з п'яти тисяч своїх співробітників. Cirque du Soleil, що базується в канадському Монреалі, назвав причиною таких кроків "величезний збій і примусове закриття шоу внаслідок пандемії COVID-19".

  • Авіакосмічний концерн Airbus

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під крилом, але без захисту

    Про масові скорочення попередив і європейський авіакосмічний концерн Airbus. Він має намір скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту внаслідок пандемії COVID-19. Роботу може втратити кожен шостий співробітників секції транспортних літаків – найважливішої та найбільшої в Airbus. Лише в Німеччині мають бути скорочені 5100 робочих місць.

  • Бортпровідниця Lufthansa

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Питання висить у повітрі

    Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa потрапив до турбулентної зони через коронавірус. Авіаконцерн був виключений з фондового індексу DAX після 32 років. Компанія отримає дев'ять мільярдів євро як пряму фінансову допомогу та державні кредитні гарантії, але під загрозою 26 тисяч робочих місць. "У разі аварійної ситуації ми рятуємо вас, а хто врятує нас?" - запитується бортпровідниця.

  • Літак Air France

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під одним небом

    Британський авіаперевізник British Airways планує скоротити 12 тисяч співробітників з 42 країн. Його французький конкурент Air France у зв'язку з пандемією скорочує понад 7500 співробітників. Британський авіаперевізник Easy Jet виходить із довгострокового падіння попиту. Концерн планує скоротити чисельність співробітників на 30 відсотків: роботу можуть втратити до 4500 людей.

  • Тихіше їдеш, далі будеш

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Тихше їдеш, далі будеш

    Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.

  • Німецький концерн MTU Aero Engines AG

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Важке обладнання

    Німецький концерн MTU Aero Engines AG планує скоротити численність співробітників на 15 відсотків. На виробника авіаційних двигунів із Мюнхена працює 10 тисяч людей в усьому світі. Під загрозою скорочення - до 1500 місць. У 2019 році MTU Aero Engines AG увійшов до топ-ліги біржевого індексу DAX.

  • Протести в Ганновері працівників концерну Galeria Karstadt Kaufhof

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Моду скасовано?

    Карантин відбив у багатьох бажання купувати нові речі. Падіння споживацької активності відчула торгівля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof припускає закриття одразу 80 зі 170 своїх універмагів, асортимент яких значною мірою становить одяг. Більш ніж п'ять тисяч співробітників з 28 тисяч можуть втратити роботу. На фото - протести проти закриття філіалів Karstadt у Ганновері.

  • Туристичний концерн TUI

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Усі відпочивають

    Один із найбільших у світі туристичних концернів TUI через пандемію коронавірусної хвороби оголосив про скорочення восьми тисяч робочих місць. У керівництві компанії, що вже отримала фінансову допомогу від держави, заявили, що ці заходи є вимушеними, щоб скоротити представництва концерну в світі. Концерн розраховує скорочення зменшення адміністративних відрахувань на 30 відсотків.

    Автор: Марина Борисова


 

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