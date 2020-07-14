Коронавірус в Україні: 848 нових випадків зараження, 18 померлих за добу

За останню добу в Україні виявили 848 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 800 пацієнтів одужали, а 18 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Про це в четвер, 16 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Напередодні, 15 липня, повідомлялося про 836 нових випадків захворювання на COVID-19, 14 липня було 638 інфікованих, 13 липня повідомлялося про 612 хворих. Абсолютний антирекорд, 1 109 нових хворих за добу, було зафіксовано 26 червня.

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Загалом з початку епідемії в Україні виявлено 56 455 випадків коронавірусу, померли з діагнозом COVID-19 1 445 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 26 079 осіб, що на 30 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (197 випадок) та в Києві (116 випадків).

Напередодні, 15 липня, шість областей України не відповідали критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня.