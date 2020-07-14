 Коронавірус в Україні: 847 нових випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 847 нових випадків зараження

В Україні за останню добу зафіксували 847 нових випадків інфікування коронавірусом. При цьому 756 хворих на COVID-19 одужали.

Коронавірус в Україні: 847 нових випадків зараження

За останню добу в Україні виявили 847 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 756 пацієнтів одужали, а 21 хворий на COVID-19 помер. Про це в суботу, 18 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Нагадаємо, що напередодні - 17 липня - повідомлялося про 809 нових випадків захворювання на COVID-19, 16 липня - 848, 15 липня - 836. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

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Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 58 111 випадків коронавірусу, одужали від COVID-19 уже 30 525 людей, померли 1477 осіб. Найбільше нових випадків зараження за минулу добу було зареєстровано в Львівській  області (137) та в Києві (108).

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