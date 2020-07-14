Коронавірус в Україні: 847 нових випадків зараження

За останню добу в Україні виявили 847 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 756 пацієнтів одужали, а 21 хворий на COVID-19 помер. Про це в суботу, 18 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Нагадаємо, що напередодні - 17 липня - повідомлялося про 809 нових випадків захворювання на COVID-19, 16 липня - 848, 15 липня - 836. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

Читайте також: Пів року пандемії COVID-19 - проміжні підсумки науковців

Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 58 111 випадків коронавірусу, одужали від COVID-19 уже 30 525 людей, померли 1477 осіб. Найбільше нових випадків зараження за минулу добу було зареєстровано в Львівській області (137) та в Києві (108).