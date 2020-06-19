 Коронавірус в Україні: 841 новий випадок за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2020

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Коронавірус в Україні: 841 новий випадок за добу

Упродовж останньої доби в Україні зафіксували 841 новий випадок зараження коронавірусом, дев'ять людей з SARS-CoV-2 померли. Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області.

Коронавірус в Україні

В Україні упродовж останньої доби зареєстрували 841 новий випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, дев'ять людей, у яких підтвердили зараження, померли, 373 пацієнти одужали, повідомляється у суботу, 20 червня, на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Найбільше нових випадків зараження за останню добу зафіксовано у Львівській (139), Закарпатській (109) та Рівненькій (83) обласиях, а також у місті Києві (76).

Всього за період епідемії в Україні офіційно підтвердили 35825 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, померли 994 людини з коронавірусом, 16406 пацієнтів одужали.

Кількість зафіксованих нових випадків за останню добу - друга найвища в Україні за час епідемії.

Нагадаємо, напередодні в Україні було зафіксовано антирекорд - 921 новий випадок зараження коронавірусом. До цього найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 18 червня - 829 випадків.

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Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

20 травня Кабінет Міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ.

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Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.

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