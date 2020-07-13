Коронавірус в Україні: 836 нових випадків зараження, 15 померлих за добу

За останню добу в Україні виявили 836 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 977 пацієнтів одужали, а 15 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Про це в середу, 15 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

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Напередодні, 14 липня, повідомлялося про 638 нових випадків захворювання на COVID-19, 13 липня - про 612 захворілих, 12 липня - про 678 інфікованих, 11 липня - про 800 нових випадків захворювання. Абсолютний антирекорд, 1 109 нових хворих за добу, було зафіксовано 26 червня.

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Загалом з початку епідемії в Україні виявлено 55 607 випадків коронавірусу, померли з діагнозом COVID-19 1 427 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 26 049 людей, що на 156 менше, ніж днем раніше. Кількість тих, хто одужав, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 10 із 24 областей України. Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (171 випадок) та в Києві (147 випадків).