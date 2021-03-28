 Коронавірус в Україні: 8346 заражень, 178 померлих за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Коронавірус в Україні: 8346 заражень, 178 померлих за добу

В Україні минулої доби виявили у 8346 нових інфікувань коронавірусом. При цьому було госпіталізовано 3129 осіб, а 178 з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли.

Лікарня у Коломиї

Лікарня у Коломиї

Протягом минулої доби в Україні було виявлено 8346 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 178 людей померли з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 3129 осіб. Про це в понеділок, 29 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

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Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили в Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

При цьому за добу в Україні провели 39 732 тестування. З них - методом ПЛР - 24 404, методом ІФА - 5631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 9697.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,6 мільйона людей. При цьому понад 1,3 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померла 32 132 людини.

Як повідомлялося, 26 березня в Україні виявили 18 132 нові випадки інфікування коронавірусом. А 25 березня - 16 669 випадків інфікування коронавірусом та 362 жертв (рекордний показник смертності за добу від коронавірусу).

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Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено лише 1585 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 198 465 людей. З них лише одна людина отримала дві дози вакцини. Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 364 104 людини.

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