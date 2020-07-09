Коронавірус в Україні: 800 нових випадків зараження

За останню добу в Україні виявили 800 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 861 пацієнт одужав, а 27 хворих на COVID-19 померли. Про це в четвер, 9 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Нагадаємо, що напередодні - 10 липня - повідомлялося про 819 нових випадків захворювання на COVID-19, 9 липня - повідомлялося про 810 нових випадків захворювання на COVID-19, 8 липня - 807, 7 липня - 564 нові випадки, 6 липня - про 543, 5 липня було 823 нових хворих, 4 липня - 914 інфікованих за добу. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

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Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 52 843 випадки коронавірусу, померли 1 372 людини, одужав 26 661 пацієнт. Найбільше нових випадків зараження за минулу добу було зареєстровано в Києві (125), Львівській (119) та Закарпатській (108) областях.