Коронавірус в Україні: 7959 випадків зараження

В Україні за добу зафіксували 8959 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в неділю, 1 листопада. За минулу добу померли 110 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2513 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (883) та Києві (689). Про попередню рекордну добову кількість нових випадків зараження в Україні - 8752 - повідомлялося 31 жовтня.

Усього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 395 тисяч випадків інфікування, 7306 осіб з підтвердженим зараженням коронавірусом померли. Також загалом 161 тисяча людей одужали, а активно хворіють 226,7 тисячі осіб.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні оновили епідемічне зонування. Воно почне діяти опівночі понеділка, 2 листопада. Всього "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 112 адміністративних одиницях у 20 регіонах. Зокрема туди віднесли 11 обласних центрів. Серед них - Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.