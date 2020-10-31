 Коронавірус в Україні: 7959 випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Коронавірус в Україні: 7959 випадків зараження

В Україні підтвердили 7959 випадків зараження коронавірусом за добу, 110 осіб померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області та Києві.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу зафіксували 8959 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в неділю, 1 листопада. За минулу добу померли 110 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2513 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (883) та Києві (689). Про попередню рекордну добову кількість нових випадків зараження в Україні - 8752 - повідомлялося 31 жовтня.

Усього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 395 тисяч випадків інфікування, 7306 осіб з підтвердженим зараженням коронавірусом померли. Також загалом 161 тисяча людей одужали, а активно хворіють 226,7 тисячі осіб.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні оновили епідемічне зонування. Воно почне діяти опівночі понеділка, 2 листопада. Всього "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 112 адміністративних одиницях у 20 регіонах. Зокрема туди віднесли 11 обласних центрів. Серед них - Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

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