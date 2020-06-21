Коронавірус в Україні: 681 новий випадок за добу

Упродовж останньої доби в Україні зафіксували 681 новий випадок зараження коронавірусом, 10 людей з SARS-CoV-2 померли. Найбільше нових випадків уже вкотре зафіксовано у Львівській області.
В Україні за останню добу зафіксовано 681 новий випадок зараження коронавірусом
В Україні впродовж останньої доби зареєстрували 681 новий випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, 10 людей, у яких підтвердили зараження, померли, а 133 пацієнти одужали, повідомляється в понеділок, 22 червня, на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
Найбільше нових випадків зараження за останню добу зафіксовано у Львівській (200), Рівненькій (91) та Волинській (70) областях, а також у місті Києві (43).
Всього за період епідемії в Україні офіційно підтвердили 37241 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, померли 1012 людей з коронавірусом, 16642 пацієнти одужали.
Нагадаємо, 19 червня в Україні було зафіксовано антирекорд - 921 новий випадок зараження коронавірусом. Другий найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 20 червня - 841 випадок.
Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.
20 травня Кабінет Міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ.
Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Гладити чи не гладити - ось у чому питання
Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Не хвилюйтеся передчасно!
Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Собак виправдали
На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Хто кого тут може заразити?
Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Тхір на карантині
Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи становлять небезпеку кури?
Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Коли небезпеку становить людина
Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?
Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи все ж таки даний підозрюваний?
Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.