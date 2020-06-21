Коронавірус в Україні: 681 новий випадок за добу

В Україні впродовж останньої доби зареєстрували 681 новий випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, 10 людей, у яких підтвердили зараження, померли, а 133 пацієнти одужали, повідомляється в понеділок, 22 червня, на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Найбільше нових випадків зараження за останню добу зафіксовано у Львівській (200), Рівненькій (91) та Волинській (70) областях, а також у місті Києві (43).

Всього за період епідемії в Україні офіційно підтвердили 37241 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, померли 1012 людей з коронавірусом, 16642 пацієнти одужали.

Нагадаємо, 19 червня в Україні було зафіксовано антирекорд - 921 новий випадок зараження коронавірусом. Другий найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 20 червня - 841 випадок.

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Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

20 травня Кабінет Міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ.

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Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.