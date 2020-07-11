 Коронавірус в Україні: 678 нових випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 678 нових випадків зараження

В Україні за останню добу зафіксували 678 випадків інфікування коронавірусом. При цьому 457 хворих на COVID-19 одужали.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні виявили 678 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 457 пацієнтів одужали, а 11 хворих на COVID-19 померли. Про це в неділю, 12 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Нагадаємо, що напередодні - 11 липня - повідомлялося про 800 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 липня - про 819 нових випадків , 9 липня - 810, 8 липня - 807, 7 липня - 564 нові випадки, 6 липня - про 543. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

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Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 53 521 випадок коронавірусу, померли від COVID-19 1 383 людини. Найбільше нових випадків зараження за минулу добу було зареєстровано в Львівській (121), Рівненській (78), Закарпатській (67) областях та в Києві (67).

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