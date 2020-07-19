Коронавірус в Україні: 651 новий випадок зараження

За останню добу в Україні виявили 651 новий випадок зараження коронавірусом. При цьому 560 пацієнтів одужали, а 13 хворих на COVID-19 померли. Про це в понеділок, 20 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Нагадаємо, що напередодні - 19 липня - повідомлялося про 731 новий випадок інфікування, 18 липня - про 847 нових випадків, 17 липня - про 809 нових випадків захворювання на COVID-19, 16 липня - 848, 15 липня - 836. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

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Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 59 493 випадки коронавірусу, одужали від COVID-19 уже 31 439 людей, померли 1498 осіб. Найбільше нових випадків зараження за минулу добу було зареєстровано в Львівській області (115), Закарпатській області (86) та в Києві (77).