Коронавірус в Україні: 638 нових випадків, 14 померлих за добу

За останню добу в Україні виявили 638 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 651 людина одужала, а 14 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Про це у вівторок, 14 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Кількість тих, хто одужав від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 14 із 24 областей України.

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Днем раніше, 13 липня, повідомлялося про 612 нових випадків захворювання на COVID-19, 12 липня - про 678 інфікованих, 11 липня - про 800 нових випадків захворювання; 10 липня було 819 нових інфікованих. Абсолютний антирекорд - 1 109 нових хворих, було зафіксовано 26 червня.

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Загалом з початку епідемії виявлено 54 771 випадок коронавірусу, померли з діагнозом COVID-19 1 412 осіб. Найбільше нових випадків зараження на 100 тисяч населення зареєстровано було зареєстровано у Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1) і Закарпатській (208,5) областях. Найбільше нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано у Львівській області та в Києві (понад 100). Наразі в країні госпіталізовано 3968 людей, із них 104 підключені до апаратів ШВЛ.