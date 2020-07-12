Коронавірус в Україні: 612 нових випадків зараження, 15 померлих за добу

За останню добу в Україні виявили 612 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 385 пацієнтів одужали, а 15 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Про це в понеділок, 13 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

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Напередодні, 12 липня, повідомлялося про 678 нових випадків захворювання COVID-19; 11 липня було 800 нових інфікованих, 10 липня - 819, 9 липня - 810 нових випадків захворювання. Абсолютний антирекорд - 1 109 нових хворих, було зафіксовано 26 червня.

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Загалом з початкуепідемії в Україні виявлено 54 133 випадки коронавірусу, померли з діагнозом COVID-19 1 398 осіб. Найбільше нових випадків зараження за минулу добу було зареєстровано у Львівській (104), Рівненській (99) і Закарпатській (79) областях та в Києві (56).