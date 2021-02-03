 Коронавірус в Україні: 5082 нові випадки зараження за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: 5082 нові випадки зараження за добу

В Україні за останню добу зафіксували 5082 нові випадки зараження коронавірусом. Померли 140 людей, у яких підтвердили інфікування.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 5082 нові випадки зараження коронавірусом. Про це в четвер, 4 лютого, повідомила Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України на сайті "Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу". Днем раніше було підтверджено 3,3 тисячі нових випадків.

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За даними РНБО, за добу в Україні померли 140 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 9933 людей. Найбільшу кількість випадків зараження було підтверджено в Хмельницькій області (429), Івано-Франківській області (354) та Києві (342).

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Data visualization COVID-19 New Cases Per Capita – 2021-02-03 - Eastern Europe - Ukrainian

Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,23 мільйона, померли 23229 людей, у яких підтвердили інфікування.

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