 Коронавірус в Україні: 4923 нові випадки зараження за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2021

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Коронавірус в Україні: 4923 нові випадки зараження за добу

В Україні за останню добу зафіксували 4923 нові випадки зараження коронавірусом. Померли 158 людей, у яких підтвердили інфікування.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 4923 нові випадки зараження коронавірусом. Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено 5,1 тисячі нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 158 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 8185 людей. Водночас у країні провели за добу 43137 тестувань, зокрема методом ПЛР - 25667 тестів, методом ІФА - 17470.

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Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334) областях, місті Київ (321) та Дніпропетровській (287) області. Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,23 мільйона.

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