Коронавірус в Україні: 3565 випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували 3565 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у п'ятницю, 24 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 70 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 1675 пацієнтів одужали.

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Напередодні повідомлялося про 3372 нових випадки, а днем раніше - про 3497. Про найвищий показник кількості нових випадків інфікування з початку пандемії COVID-19 повідомляли 17 вересня - тоді було 3584 нових випадки.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у місті Києві (380), Харківській області (297) та Тернопільській області (245). Днем раніше в українській столиці повідомили про 330 нових випадків зараження.

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Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 191 671 випадків інфікування, 3827 людей з коронавірусом померли, а 85 133 пацієнти одужали.

Про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 76 померлих - повідомляли 16 вересня.