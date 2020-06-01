Коронавірус в Україні: 340 нових випадків за добу, 10 померлих

В Україні станом на ранок понеділка, 1 червня, зареєстровано 24012 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, 718 людей, у яких підтвердили зараження, померли, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) на сторінці в соціальній мережі Facebook. За останню добу виявлено 340 нових випадків, померли 10 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Загалом вилікувалися від коронавірусної інфекції 9690 пацієнтів, за останню добу - 152.

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Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3377), Києві (3044), а також в Рівненській (1770), Львівській (1700), Київській (1600), Івано-Франківській (1420), Закарпатській (1206) і Тернопільській (1176) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (47), Донецькій (163) та Чернігівській (177) областях.

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Нагадаємо, напередодні МОЗ заявило, що епідеміологічна ситуація, що склалася, не дозволяє пом'якшити карантин у Києві, Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

З 1 червня відкриваються спортзали та басейни

На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня - в Україні за певних умов можуть відкритися спортзали та басейни. Також з 1 червня відновлює роботу залізничний транспорт і дозволяються міжобласні перевезення автомобільним транспортом. Уже з 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів.