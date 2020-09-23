Коронавірус в Україні: 3372 випадки за добу, 52 смерті

В Україні за останню добу зафіксували 3372 випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у четвер, 24 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 52 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 1788 пацієнтів одужали.

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Про найвищий показник кількості нових випадків інфікування з початку пандемії COVID-19 повідомляли 17 вересня - тоді було 3584 нових випадки. Упродовж двох наступних днів кількість нових випадків також перевищувала три тисячі. Напередодні повідомляли про 3497 нових випадків за попередню добу.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у місті Києві (330), Харківській області (285) та Тернопільській області (265). Днем раніше в українській столиці повідомили про 307 нових випадків зараження.

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Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 188 106 випадків інфікування, 3757 людей з коронавірусом померли, а 83 458 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 76 померлих - повідомляли 16 вересня.

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