 Коронавірус в Україні: 3130 випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 3130 випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували 3130 випадків зараження коронавірусом, 56 хворих померли. Найбільше інфікувань - на Харківщині та в Києві.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 3130 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці в неділю, 27 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 56 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 1009 пацієнтів одужали.

Напередодні повідомлялося про рекордні 3833 нові випадки, а днем раніше - про 3565. Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (494) та місті Києві (323).

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Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 198 634 випадки інфікування, 3959 осіб померли, а 87 882 пацієнти одужали.

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