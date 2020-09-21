Коронавірус в Україні: 2884 нових випадків за добу, 59 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 2884 нових випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у вівторок, 22 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 59 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 1717 пацієнтів одужали.

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Про найвищий показник кількості нових випадків інфікування з початку пандемії COVID-19 повідомляли 17 вересня - тоді було 3584 нових випадки. Два наступних дні кількість нових випадків також перевищувала три тисячі.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (372), Тернопільській області (293) та Львівській області (275). У Києві підтверджено 270 випадків зараження. Днем раніше в українській столиці повідомили про 275 нових випадків зараження.

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Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 181 237 випадків інфікування, 3642 людини з коронавірусом померли, а 79 901 пацієнт одужав.

Нагадаємо, про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 76 померлих - повідомляли 16 вересня.