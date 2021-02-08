 Коронавірус в Україні: 2656 нових випадків зараження за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: 2656 нових випадків зараження за добу

В Україні за останню добу зафіксували 2656 нових випадків зараження коронавірусом. Померли 127 людей, у яких підтвердили інфікування.

В Україні підтвердили 2656 нових випадків зараження коронавірусом за добу

В Україні підтвердили 2656 нових випадків зараження коронавірусом за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 2656 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у вівторок, 9 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено 2,1 тисячі нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 127 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 8865 людей. Водночас у країні за добу провели 30 901 тест, зокрема методом ПЛР - 17658 тестів, методом ІФА - 13243.

Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях, а також у Києві (243).

Загалом від початку пандемії COVID-19 кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,24 мільйона. При цьому загальна кількість підтверджених летальних випадків внаслідок COVID-19 склала понад 23,7 тисяч.

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